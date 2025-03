La defensa de Johnny Herrera al cuestionado Brayan Cortés: “Hay que acostumbrarse a jugar en un equipo grande”

Brayan Cortés ha sido uno de los apuntados por el hincha en el mal comienzo de la Liga de Primera para Colo Colo. Con dos derrotas y una victoria, el equipo pese a las incorporaciones no logra conseguir el funcionamiento dentro de la cancha. En este contexto, uno de los máximos referentes de la U exculpó al futbolista albo.

El portero de 29 años está en el ojo del huracán a causa de su polémica renovación con el cuadro de Pedreros. Por esta razón, sumado al rendimiento exhibido por el equipo, el iquiqueño es fuertemente criticado por la fanaticada del Cacique y a la mínima oportunidad que se presente, lo responsabilizan por los malos resultados.

Ante este contexto, Johnny Herrera respaldó la labor del guardameta albo en TNT Sports. “Si no está haciendo un buen inicio de campeonato, es por esos detallitos por los que lo están criticando. Pero, así y todo, no ha tenido influencia directa en los goles o cuando pierde el equipo”, indicó el ídolo azul.

El histórico jugador de la Universidad de Chile apoya a Brayan Cortés. Foto: Andrés Pina/Photosport

El exportero es consciente de que la profesión es así, por lo que trató de restarle importancia a las críticas que ha recibido en el último tiempo el seleccionado nacional. “Lo digo porque me pasó a mí: ahora, cuando hacen un gol a Colo Colo, ya no es el golazo del rival, sino la pregunta es si Cortés pudo hacer algo más. Ahí empieza el cuestionamiento al arquero, independiente de si fue golazo o no”, complementó.

La férrea defensa del ídolo de la U

Johnny Herrera explicó que estos procesos son normales para los arqueros y que es cuestión de tiempo para que Cortés vuelva a recuperar la confianza en sí mismo y de los hinchas. “Los jugadores pasan por estos momentos y hay que acostumbrarse a jugar en un equipo grande, hay que salir rápido de los momentos difíciles”, aseveró el actual comentarista deportivo.

Colo Colo no pasa por un buen momento. El equipo de Jorge Almirón no llena el gusto de los fanáticos y las dos derrotas consecutivas en el comienzo del Torneo Nacional no deja a nadie indiferente. En el último duelo ante Huachipato, el cuadro de Talcahuano revirtió el marcador a su favor en los últimos minutos del partido, lo que desató las críticas de los seguidores del Cacique.

Tras la derrota, el estratega reconoció que los errores puntuales les pasaron factura en el estadio CAP ante los sureños. “Como equipo tenemos que trabajar, mejorar es muy fácil, hay que tomar buenas decisiones, se dieron los goles de ellos, que aprovecharon su momento. Duele porque el rival a vencer siempre es Colo Colo”, indicó el DT.

El cuadro de Pedreros busca superar este mal momento el próximo domingo 9 a las 20:30 horas, cuando en el Monumental reciban a Everton por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Las dos escuadras no iniciaron de la mejor manera este 2025, por lo que ambos esperan salir victoriosos del encuentro.