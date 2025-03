Almirón le resta importancia a la caída de Colo Colo: “Estos momentos duros son para gente dura”

Huachipato debió luchar hasta el final para quedarse con la victoria por 2-1 sobre Colo Colo en Talcahuano. En los 90+ 7′, Claudio Aquino perdió la pelota en una jugada ofensiva y Mario Briceño arrancó solo en demanda el arco rival para definir con mucha calidad ante el achique de Cortés, sentenciando el triunfo.

Este resultado significó la segunda derrota consecutiva de los albos en las tres fechas disputadas. Pese a esto, Jorge Almirón le restó importancia a la caída.

“Vinimos a ganar el partido, controlamos el juego, pero dos descuidos nos dan vuelta el marcador. Estos momentos duros son para gente dura. No hay problema. El equipo lo conozco bien, sé lo que hacen día a día, que son jugadores de jerarquía, hay que asimilarlo y prepararse para lo que sigue”, comentó en conferencia de prensa.

“Fueron errores puntuales, que como equipo tenemos que trabajar, mejorar es muy fácil, hay que tomar buenas decisiones, se dieron los goles de ellos, que aprovecharon su momento. Duele porque el rival a vencer siempre es Colo Colo”, añadió más adelante.

Por último, dio señales de los puntos pendientes a corregir. “Tenemos que levantarnos, somos el equipo más grande, tenemos jugadores de jerarquía, tenemos que tener autocrítica, el equipo jugó bien, me gustaron muchas cosas, pero tenemos que cerrar mejor los partidos, hay muchas cosas por crecer todavía, lo vamos a hacer”, cerró Jorge Almirón.

Un triunfo “a lo García”

Una vez finalizado el compromiso, Jaime García se refirió al partido. “Estoy contento, pero siempre tranquilo porque vamos paso a paso. Hoy le ganamos a un gran rival que hizo todo para merecer el triunfo y eso es lo lindo del fútbol. Uno siempre tiene que ir con los pies en la tierra”, comenzó señalando García en diálogo con TNT Sports.

“Colo Colo tuvo un primer tiempo buenísimo, ya en el segundo tiempo los desarmamos un poco más. Hubo muchas cosas que no me gustaron en la primera parte, porque no hicimos lo que trabajamos durante la semana y hubo una llamada de atención bien fuerte”, reconoció.

Por último, indicó que el equipo “ganó a lo García”: “Lo hicimos de forma humilde y siempre hasta el último. Podemos perder, pero salimos del camarín mirándonos todos la cara. Queda mucho campeonato y estos tres puntos fueron hermosos”, cerró.

Desde el lado de los jugadores, quien tomó la palabra de los siderúrgicos fue Rafael Caroca. “Este triunfo es muy importante, es un envión anímico. Hemos trabajado de una forma muy intensa. Fue un partido complicado contra el último campeón. Nos habían cortado nuestro circuito. Arriesgamos en todo momento y nos llevamos un buen triunfo”, apuntó.

“Vamos construyendo lo que quiere el profe. Este es un trabajo de todos. Somos un grupo muy unido y hay que ir con mucha humildad”, complementó.