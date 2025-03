Terremoto en Bolivia: jugador acusado de suplantar a hermano muerto recibe sanción y a su club le restan 33 puntos.

En Bolivia se vive un nuevo escándalo. El Club Aurora sufrió la resta de 33 puntos por parte del Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol, se inhabilitó por tres años a los dirigentes Jaime Cornejo e Ivón Sandra Valencia, mientras que el jugador Diego Montaño no podrá ejercer por dos temporadas. Una sanción histórica. ¿El motivo? La suplantación de identidad por parte del futbolista. Este miércoles, el elenco altiplánico cayó en su partido por la Copa Sudamericana y fue eliminado por el Club Gualberto Villarroel. El castigo corre para el curso que todavía no arranca, por lo que deberán firmar una campaña impecable si quieren escapar del descenso.

La situación de Montaño remece los cimientos del balompié altiplánico, que durante los últimos años ha tenido que lidiar con varios problemas administrativos. El volante llevaba varias temporadas compitiendo con documentos adulterados. Debutó profesionalmente el 15 de diciembre de 2019, cuando, supuestamente, solo tenía 14 años. Su primera aparición no llamó la atención, ya que fue un encuentro donde Aurora se presentó con juveniles y fueron goleados por 5-0 por Bolivar. El mediocampista pasó disimulado entre sus compañeros que tenían entre 17 y 19 años. Hasta principios de 2025 seguía compitiendo como juvenil para su institución.

El documento con la información alterada de Montaño.

Los papeles que entregó la escuadra decían que su nombre era Gabriel Montaño Moizán, con fecha de nacimiento del 15 de febrero de 2005. Sin embargo, su historia dio un vuelco a partir de diciembre de 2024, cuando el Club Royal Pari denunció al futbolista de estar utilizando la documentación de su supuesto hermano fallecido. El entrenador Daniel Farrar decidió no incluir al mediocampista mientras se estudiaba su caso. Hasta ese momento, el deportista sumaba la mejor campaña de su carrera, con ocho goles y una asistencia en 20 partidos. Su rendimiento lo llevó a ser llamado por Óscar Villegas a la selección de Bolivia, para los partidos ante Chile y Venezuela, pero no tuvo minutos.

Finalmente, durante los últimos días el falló, donde no se comprobó la existencia del supuesto hermano, pero sí que efectivamente el jugador tiene 25 años y no 20. “DETERMINAR, en aplicación del numeral 1 del Artículo 29 del Código Disciplinario de la FBF, la quita de Treinta y Tres (33) puntos al CLUB AURORA, mismos que no beneficiarán a ningún Club y que deberán ser cumplidos en el próximo campeonato oficial de la FBF (GESTIÓN 2025), debiendo el Club Aurora iniciar dicha competición con menos treinta y tres (33) puntos en el campeonato que sea disputado bajo la misma modalidad del Torneo Clausura 2024, es decir, y para que quede absolutamente claro, en el próximo Torneo 2025 ‘Todos contra Todos’, sea la denominación y/o nombre comercial que le otorgue el Consejo de la División Profesional del Fútbol Boliviano”, establece el documento.

Jaime Cornejo se refirió a la sentencia y no descartan una apelación. “Somos muy respetuosos de la norma, independientemente de que creamos que está siendo injustamente emitida en este momento. Estamos tranquilos porque existen elementos que los hará conocer. No existe ningún tribunal ni juez que en definitiva y en última instancia vaya a sentenciar a un inocente”, dijo el ahora expresidente de Aurora. “Si se cumplían los plazos, hubiéramos tenido chance de adjuntar una documentación”, complementó Rodrigo Saavedra, abogado del club.