Ricardo Gareca revela detalles de la reunión con Pablo Milad para seguir en la banca de la Roja

Ricardo Gareca se aferra a la Roja. Tras reunirse con Pablo Milad, no se llegó a un acuerdo para su salida y el Tigre no se moverá de la selección chilena. Sus malos resultados no fueron suficiente.

El curicano ya había explicado la situación del argentino. “Los contratos son para cumplirlos. Va relacionado siempre lo contractual de lo monetario. Nunca se separó una cosa de la otra. La Selección no jugó mal ante Ecuador. Tuvo un primer tiempo muy bueno, que no veíamos hace mucho tiempo, ante un rival que va segundo. La convicción es seguir luchando, con mucha fuerza y los jugadores que tenemos. Hay que darles la oportunidad de seguir fogueándose y madurando futbolísticamente”, señaló este viernes.

No obstante, ahora, fue el propio Gareca el que se encargó de despejar las dudas sobre su continuidad al mando del equipo nacional. “Buscamos un triunfo, lamentablemente no se dio. Más allá de que el resultado no fue el ideal o esperado, me quedó la sensación de que el equipo estuvo a la altura. Los muchachos entregaron todo e hicimos un buen partido, más allá de no haber obtenido el resultado”, aseguró el Tigre sobre el empate ante Ecuador.

“Me junté con Pablo, el presidente, con Jorge Yungue y con Marko (Biskupovic), el gerente deportivo, estuvimos intercambiando opiniones. Querían saber cómo estábamos nosotros. Les manifestamos que la idea nuestra es continuar. Fue un intercambio de palabras porque tengo una excelente relación con ellsos. Al tiempo en que ellos pensaron, me volvieron a llamar y nos ratificaron”, comentó Gareca.

La explicación de Gareca

El argentino habló sobre sus motivaciones para seguir en el cargo. “Creemos en la capacidad del jugador chileno. Si bien los resultados no son los esperados, hay rendimientos que nos invitan a pensar que lo vamos a poder obtener (el repechaje al Mundial)”, señaló.

“Queremos estar hasta las últimas consecuencias. Por su puesto que entendemos las críticas, pero también está lo que pensamos nosotros, y respecto a eso estamos con muchas ganas de poder revertir la situación”, añadió.

Gareca también descartó alguna presión económica para seguir. “Nosotros le facilitamos todo a la ANFP, tenemos una excelente relación. Yo acostumbro a resolver mis contratos de la mejor manera. No hay una presión económica”, sostuvo.

“La parte económica para mí no es un problema, lo que queremos nosotros es quedarnos y tratar de revertir la situación deportiva. Si en un lugar no me quieren, ya es decisión de la dirigencia, pero nos ratificaron en el cargo”, agregó.

Finalmente, el Tigre abordó los cuestionamientos del hincha chileno. “Como futbolista pasé por momentos complicados, y como DT me ha tocado dirigir en lugares difíciles, me han insultado. Hace mucho tiempo no me pasaba lo que ocurrió en el estadio ese día, donde la gente se manifestó, pero es mi trabajo y estoy acostumbrado a eso”, sentenció.