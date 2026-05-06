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    Dudas por sanciones marcan debate por proyecto que obliga a diputados y senadores a someterse a test de drogas

    En la ocasión el senador de RN, Miguel Ángel Becker, llamó a "tener un sistema de sanciones que sean ejemplarizadoras".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Comisión de Gobierno del Senado.

    Durante la jornada de este miércoles, la Comisión de Gobierno del Senado comenzó la discusión del proyecto que busca establecer la obligatoriedad de test de drogas para parlamentarios.

    En la instancia, si bien la iniciativa tuvo un amplio respaldo para avanzar en su tramitación, los legisladores plantearon dudas respecto a su efectividad y a los alcances reales de la propuesta.

    Uno de los principales puntos del debate fue la ausencia de sanciones claras ante resultados positivos, ya que, aunque el proyecto contempla una multa para quienes se nieguen a realizarse el examen, no establece consecuencias explícitas para quienes arrojen consumo de sustancias.

    Al respecto, el senador Miguel Ángel Becker (RN) señaló que , “nosotros tenemos que tener un sistema de sanciones que sean ejemplarizadoras, porque tenemos que dar, de alguna forma, nosotros el ejemplo, si somos las autoridades del país”. . En esa línea, agregó que “tiene que haber un chequeo, tiene que haber una sanción para quien sea consumidor de droga, y si quiere consumir droga, bueno, no esté acá, si no hay problema”.

    Por su parte, la senadora Danisa Astudillo (PS) llamó a acotar los objetivos del proyecto, indicando que “yo esto lo veo como una señal política”.

    “El que no se quiera someter solo tiene una multa. Entonces, el que sí tiene problemas de consumo y no se somete, ¿Cómo vamos a probar que efectivamente consume? (...) Se van a someter aquellos que por lo general no consumen", agregó.

    Otro de los puntos que se tomó la discusión fue la privacidad de los resultados al estar relacionados con la salud de las personas. “El diagnóstico médico de las personas es reservado. Entonces, ¿por qué en este caso podría publicarse un resultado si cuando una persona depende de manera severa de las drogas es un problema médico? Ahí también se me genera una duda", sostuvo la senadora Astudillo.

    “El secretario también me planteaba un tema respecto de que hoy día, si es que no dejamos expreso de que esto tiene que ser reservado propiamente tal, pudiera filtrarse como pasa todos los días”, señaló.

    Finalmente el senador Esteban Velásquez, impulsor de la iniciativa, sostuvo que “yo observo dudas legítimas”, aunque apuntando que “no seamos ilusos, habrá personas interesadas en que esto no ocurra”.

    “Yo creo que podemos ser bien concretos con dos o tres cuestiones, porque finalmente, si hay situaciones que no nos incomodan, presidenta, no siempre la norma es la adecuada, sobre todo cuando nos toca a todos nosotros”, expresó, enfatizando que “cuando nos incomoda un poco es que estamos avanzando; cuando quedamos muy cómodos, estamos legislando respecto al tercero del frente”.

    Más sobre:SenadoDrogasTestProyecto

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