“Yo nunca hubiese cambiado a Berizzo”: Arturo Vidal vuelve a darle con todo Ricardo Gareca tras histórico papelón ante Bolivia

Arturo Vidal vuelve a la carga contra Ricardo Gareca. El volante de Colo Colo arremetió nuevamente contra el DT. Ahora, tras la histórica derrota de Chile ante Bolivia. “Estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores. No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento”, señaló.

“Yo nunca hubiese cambiado a (Eduardo) Berizzo. La prensa ha cortado procesos que iban bien. Gareca se metió en un camino muy difícil. Yo nunca habría cambiado a Berizzo, pero como no daba información a los periodistas hicieron que lo echaran”, agregó el mediocampista.

Chile cometió severos errores defensivos frente a Bolivia. Foto: Photosport.

En esa línea, el exseleccionado comparó el proceso actual con los anteriores, asegurando que los malos resultados no son debido a la escasez de futbolistas en el exterior. “En 1998 fueron puros jugadores de Colo Colo y de la U. Estaba Zamorano y Salas y todo el resto era del fútbol chileno. Ahora no queda más que darle aliento a los muchachos”, sentenció.

Además, se refirió al cambio de Ben Brereton, quien no alcanzó a completar un tiempo por decisión técnica. El Tigre sacó al jugador de la Premier League e hizo ingresar a Vicente Pizarro. De esta forma, volvió al plan inicial que había trabajado durante la semana, con Eduardo Vargas en el centro del ataque, Víctor Dávila y Darío Osorio por las bandas, Carlos Palacios como enlace y el futbolista de Colo Colo como volante mixto, acompañando a Erick Pulgar en la mitad. “No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio. Tienes que sacar a Dávila o a Osorio que están molestando en el mediocampo. Ben está bien, en el mano a mano. La estaba buscando bien en los costados”, declaró.

Además, volvió a exigir que le den más minutos a sus compañeros en Colo Colo. “Yo quería al Vicho al lado de Pulgar, o Pavez. Porque son jugadores que lo conocen a Carlitos Palacios, saben cuándo dársela y cuándo no”, dijo.

El Rey también clamó por algunos retornos a Juan Pinto Durán. “Cómo no va a estar Gary Medel en la Selección, si está en Boca. Tienes que tenerlo, es el que te va a aleonar a todos los cabros. Los muchachos necesitan apoyo, un consejo. Después de la derrota ante Argentina hay que ser fuertes, no cualquiera se levanta”, dijo.