Julio Rodríguez revela quiebre con Claudio Bravo: “Está lucrando con algo que armamos juntos; no me contesta el teléfono”

Las últimas semanas han estado marcadas por los cuestionamientos de algunas exfiguras del fútbol a Claudio Bravo. Ahora, Julio Rodríguez, histórico preparador en las divisiones menores de Colo Colo y formador del oriundo de Viluco, se lanzó contra el otrora capitán de la Roja.

La relación entre ambos se ha cultivado por décadas. Inició hace más de 30 años cuando el guardameta llegó a probarse al Cacique. Rodríguez fue quien lo apadrinó tras evidenciar sus promisorias condiciones, que lo terminaron transformando en el portero más importante en la historia del fútbol chileno.

Sin embargo, ahora, el formador realizó una acusación contra Bravo. “Cuando él todavía estaba en el Barcelona, me dijo que quería hacer algo especial en su complejo. Yo tomé esa inquietud y la organicé con todo lo que había aprendido afuera. Hicimos una clínica para 80 arqueros, algo que nunca se había hecho en Chile. Como Claudio tenía nombre, abrimos inscripciones para 80 y se anotaron 120. Así que al final hicimos dos clínicas, para 160 arqueros”, comenzó relatando en una entrevista con En Cancha.

“Hicimos varias: en su complejo, en Iquique… pero después me fui a Estados Unidos. Y ahí es cuando deja de llamarme. Si él hubiese querido hacer más conmigo, bastaba con levantar el teléfono, pero no lo hizo”, continuó.

Las acusaciones de Rodríguez

Rodríguez detalló los motivos del quiebre en la relación que tenía con Bravo. “Él siguió haciendo clínicas con el mismo método, la misma organización, pero ya sin mí. Y eso duele. Todo eso que hoy se hace, salió de mí. No es por ego, es un hecho. Es mi idea, mis programas, mi experiencia en Europa. Yo lo adapté a Chile porque él me lo pidió. No me pidió autorización para seguir usando mi trabajo, ni me incluyó, ni me llamó. Y eso fue duro. Porque uno espera al menos un: ‘Oye, ¿puedo ocupar esto? ¿Quieres sumarte?’. Pero no pasó”, indicó.

“Fue una falta de respeto, porque está lucrando con algo que armamos juntos, basado en mis conocimientos. Y nunca se me reconoció ni se me pidió permiso”, añadió.

Rodríguez reveló que incluso ha pensado en demandar a Bravo: “Lo he conversado con abogados. Me dicen que tengo todo para hacer una demanda, pero me da pena. Sería justo, pero me cuesta mucho llegar a eso. Me duele más por el vínculo que teníamos. Lo conocí a los 12 años, caminamos juntos en lo deportivo. Éramos familia”.

También entregó detalles sobre su relación actual: “No contesta. No quiere hablar conmigo y yo no entiendo por qué. Nunca me dijo qué pasó, nunca se despidió, nunca me dio una razón. Simplemente, dejó de llamarme”, sentenció.