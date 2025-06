“Eres sapo, asegurado y te las das de intachable”: Rodolfo Moya le da con todo a Claudio Bravo

La derrota de Chile 1-0 ante Argentina por las Eliminatorias generó una insólita discusión de redes sociales entre dos exintegrantes de la Roja. Se trata de Rodolfo Moya y Claudio Bravo. El exdelantero, durante la tarde de este viernes, no tuvo problemas en culpar al nacido en Viluco por los últimos fracasos del combinado nacional. “Digan lo que quieran, pero para mí, el real responsable de toda esta debacle, es Claudio Bravo. Y el día 10/10/17 explotó y comenzó todo. De ahí nos fuimos a la mi…”, escribió en Instagram.

La respuesta del ex Betis llegó rápidamente. Le colocó en su comentario varios enlaces con polémicas en las que Moyita se vio involucrado: desde ofensas a Carabineros a denuncias por acoso sexual en su etapa como concejal en la Quinta Región.

Moya vuelve a atacar

La reacción de Bravo molestó a Rodolfo Moya, quien durante la noche de este viernes hizo una publicación en la que etiquetó directamente al exportero. Le volvió a sacar en cara lo que sucedió en 2017 y los comentarios de su esposa Carla Pardo luego de la eliminación en el camino a Rusia 2018, cuando ella acusó que algunos jugadores no llegaban en buenas condiciones a los entrenamientos.

“Lo que yo hice fue un comentario futbolístico y tú hoy eres comentarista deportivo y haces comentarios futbolísticos. Y pueden gustar o no, eso es subjetivo, pero tu problema es que eres sapo y asegurado, y te las das de intachable. Así como hoy me sacaste temas personales, de la misma forma lo hiciste con Arturo Vidal, en aquel momento. Desde ahí, dividiste al camarín y al país“, comenzó escribiendo en Instagram.

“Si yo la cago, muero solo, y no afecto a nadie, porque tengo valores y me hago responsable de lo que hago, no de lo que dicen; pero tú, por dártela de intachable eres capaz de matar a tus compañeros y sus familias, y eso es de maricones. Sapo y malintencionado, te salvas solo. El camarín es lo más sagrado”, cerró.

La borró

No obstante, minutos después de que publicó este mensaje, Moyita lo borró de su cuenta de Instagram, aunque varios usuarios de esa red social alcanzaron a tomarle capturas.

Foto: captura Instagram.

Cabe destacar que ambos futbolistas alcanzaron a ser compañeros precisamente en la selección chilena. El año 2007, cuando Moya jugaba en Colo Colo, Marcelo Bielsa lo nominó pensando en el proceso clasificatorio rumbo a Sudáfrica 2010. En esa época, compartió camarín con un joven Claudio Bravo, quien ya era titular en al Roja.