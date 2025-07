Contrato tentador: los detalles de la millonaria oferta del Fenerbahçe de Mourinho que aleja a Alexis Sánchez de Udinese.

El regreso de Alexis Sánchez a Udinese, club que lo lanzó al estrellato en Europa, está muy lejos de ser un escenario ideal para el atacante chileno. Las lesiones, primero, y la distante relación con el técnico Kosta Runjaic, luego, redundaron en la peor campaña del tocopillano en 18 temporadas fuera de Chile.

Retorno traumático, lleno de altibajos y postergaciones. En agosto pasado, pocos días después de que se oficializara su segundo ciclo en Il Friuli, se confirmó una lesión muscular que tuvo al jugador cerca de cuatro meses sin reestrenarse.

Baja sensible para el entrenador alemán, quien confiaba en el experimentado chileno como uno de los líderes dentro del campo de juego. Claro que, a medida que pasaban los partidos, la dupla de ataque conformada por el francés Florin Thauvin y el italiano Lorenzo Lucca se afianzaba como una estructura fija en el equipo.

Antecedente que marcó la segunda parte de la temporada, en la que el Dilla vio muy pocos minutos. Encima, en marzo pasado en plena convocatoria con la selección chilena, el delantero sufrió un micro desgarro que le impidió jugar en la derrota en Paraguay, lo mismo en el empate contra Ecuador, días más tarde.

Relación rota

Tras recuperarse de este nuevo percance, Sánchez empezó a pedir más espacio en el equipo friulano. Lo hizo de manera pública a través de mensajes en sus redes sociales, los cuales iban dirigidos directamente al entrenador del equipo.

“Míster, conmigo siempre gana. Los campeones son así”, escribió Sánchez en su cuenta de Instagram, a finales de abril, después de que el germano no le diera un solo minuto en el empate sin goles frente a Bologna.

Misma historia en la que el tocopillano volvió a aludir a su entrenador, con palabras aún más altisonantes: “Aunque otros no lo vean tu solo se profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”.

Una petición que fue el corolario de una petición que se fraguaba días antes, cuando el mismo jugador ocupó la misma vía para descargar su frustración: “actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas… yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como el profesional que siempre he sido”.

Pero la postura del atacante estuvo muy lejos de caer bien en el ánimo del DT. Consultado sobre los mensajes, el adiestrador europeo no se guardó en poner en su lugar a su dirigido.

Sánchez tuvo poca continuidad en Udinese.

“Esa es una buena pregunta, Sánchez tiene razón en lo que dice, al final las decisiones las toma el entrenador”, replicó el estratega en declaraciones que reprodujo el diario local Il Messaggero Veneto. Situación que fue seguida atentamente por los medios friulanos. “Sánchez vs. Runjaic: la tormenta continúa”, tituló el portal Mondo Udinese para contar la interna de lo que ocurre en la interna del camarín de la squadra biaconera.

La relación entre ambos está en punto muerto. De acuerdo con fuentes del equipo italiano, prácticamente, ya no existe una comunicación formal desde el adiestrador hacia la que prometía ser la gran estrella de su proyecto deportivo.

“Kosta Runjaic ya ni siquiera saluda a Alexis Sánchez. La relación está completamente rota entre ambos. El entrenador quedó muy molesto después de los mensajes del chileno. Además, el carácter del alemán tampoco permite presiones de este tipo”, confirman a El Deportivo desde el club del noreste de la península itálica.

¿Futuro en Turquía?

En medio de estos contratiempos deportivos, al atacante de 36 años no el faltan interesados. Sánchez tiene contrato con Udinese hasta el 30 de junio de 2026, con un salario que supera los 2 millones de dólares anuales.

Sin embargo, en Italia creen que el jugador no seguirá en el cuadro bianconero. Incluso, la dirigencia tampoco ve con malos ojos la partida del jugador, sobre todo, como un alivio para la masa salarial de la sociedad.

“Lo más seguro es que Alexis Sánchez no siga en Udinese. Es un jugador que le ha dado mucho al club, pero que su ciclo ha terminado acá. Sabemos también que el Fenerbahçe de José Mourinho, en el fútbol turco, lo tiene en sus planes”, dicen a El Deportivo desde el club italiano.

Lo cierto es que el propio jugador ya subió historias en la ciudad de Estambul, la casa del equipo que dirige The Special One. Mensaje que deja aún más patente la posibilidad de ver al formado en Cobreloa con otra camiseta.

De acuerdo con información recogida por El Deportivo, el elenco más popular del lado asiático de la urbe estambuliota ya movió pieza para tener al chileno para la próxima temporada.

Inicialmente, la sociedad euroasiática ofrece contrato de una temporada para el tocopillano a cambio de 4 millones de dólares de salario. Siempre con la posibilidad de extender el compromiso por un año más, de acuerdo con diferentes objetivos.

En ese escenario, si el atacante juega más del 70% de los minutos totales de la escuadra tiene la opción cierta de quedarse otra temporada. Lo mismo si logra participar en 15 goles del equipo, entre anotaciones y asistencias. Fenerbahçe promete también poner un avión privado para el jugador para que controle sus viñedos en el norte de Italia. Ahora, la pelota está del lado del tocopillano.