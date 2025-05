Medios italianos advierten sobre la guerra entre Alexis Sánchez y el DT de Udinese

La constante disputa entre Alexis Sánchez y el técnico Kosta Runjaic es uno de los temas candentes en la interna de Udinese. Así al menos lo recogen los medios locales, después de los directos mensajes que el jugador se ha encargado de enviar a través de sus redes sociales.

Porque las cosas no han ido bien para el tocopillano en la temporada, lejos la peor del futbolista desde que llegara a Europa, al mismo cuadro friulano que lo hizo debutar en ese ya lejano agosto de 2008.

Un reencuentro que no fue el esperado. Cuando el equipo italiano anunció el regreso del tocopillano, en julio del año pasado, todo fue fiesta en el noreste de Italia. El Hijo Pródigo regresaba al equipo con un contrato de dos temporadas.

Sin embargo, solo unos días antes del comienzo de la Serie A de Italia, el delantero estrella sufrió una rebelde lesión muscular que lo hizo esperar cuatro meses para su reestreno.

Fue el inicio de un periodo complicado. Y aunque el técnico esperaba a su gran estrella, el rendimiento de sus delanteros titulares Florian Thauvin y Lorenzo Lucca ha permitido no extrañar al tocopillano.

A cuatro fechas del final de la temporada, los números del chileno son muy bajos. Ha disputado 11 de los 36 partidos del equipo en la temporada en dos competencias: 10 en la liga y 1 de Copa Italia, sin goles ni asistencias. En total, 401 minutos, es decir, poco más del 12% del total del equipo.

Encima, en el último mes y medio, Sánchez ha disputado solo 7 minutos. Primero, por una lesión que también lo deja fuera de los encuentros de la Roja ante Paraguay; luego, simplemente por una decisión técnica.

Duros mensajes

Precisamente, esa falta de acción ha sido la principal frustración del atacante. Una serie de reveses que, en los últimos días, ha motivado una serie de mensajes para lograr más espacio en el equipo.

“Míster, conmigo siempre gana. Los campeones son así”, escribió Sánchez en su cuenta de Instagram tras no haber sido considerado por el técnico Kosta Runjaic, siquiera un minuto, en el empate sin goles ante Bologna del lunes.

En la misma historia, el jugador aludió otra vez al entrenador germanos tras comentar que “aunque otros no lo vean tu solo se profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”.

No fue más que el corolario de una petición que se fraguaba desde hace días. La semana pasada, tras mencionar su opción de un regreso a Chile, el Dilla ya había anunciado que estaba para jugar.

“Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas… yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido”, escribió el goleador histórico de la Roja.

Disputa abierta

Pero la insistencia del tocopillano no ha caído del todo bien para el entrenador germano. Consultado sobre los mensajes, el adiestrador europeo en poner en su lugar a su dirigido.

“Esa es una buena pregunta, Sánchez tiene razón en lo que dice, al final las decisiones las toma el entrenador”, replicó el estratega en declaraciones que reprodujo el diario local Il Messaggero Veneto.

Una situación que ha sido seguida atentamente por los medios friulanos. Incluso, de acuerdo con las mismas declaraciones, no dudan en describir una guerra abierta entre el chileno y su DT.

“Sánchez vs. Runjaic: la tormenta continúa”, tituló el portal Mondo Udinese para contar la interna de lo que ocurre en la interna del camarín de la squadra biaconera. Además, advirtió que “un mensaje que se abre a diferentes interpretaciones, pero la sensación es que la relación entre el jugador y el entrenador nunca ha despegado”.

El medio fue más allá en su análisis y concluyó que “la relación entre el delantero chileno y el técnico alemán parece estar en crisis a poco de que termine el campeonato”.

