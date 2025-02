DT de Udinese se aburre de esperar a Alexis Sánchez y lo deja otra vez en la banca: “No sé cuántos minutos jugará”

Sin lugar a duda, la presente temporada ha sido una de las peores en la exitosa carrera de Alexis Sánchez. Su regreso a Udinese no ha sido el que soñaban los hinchas, quienes tuvieron que esperar cerca de cuatro meses para verlo en cancha, desde su presentación.

Porque la mala fortuna se ensañó con el tocopillano. A solo días del inicio de la Serie A italiana, el atacante estrella de la temporada 2024-’25 sufrió una lesión muscular que solo le permitió estrenarse a final de año.

Una espera que se extendió hasta el 19 de diciembre pasado, cuando el Dilla jugó los primeros 45 minutos en la derrota de los friulanos ante Inter de Milán, por los octavos de final de la Copa Italia.

Desde ese entonces, las actuaciones del chileno se han hecho esporádicas. Solo suma seis presencias en el campeonato peninsular y en solo dos de ellas fue titular: en la derrota en Como, el empate sin goles contra Atalanta y la victoria ante el modesto Venezia.

Precisamente, en este último encuentro, disputado el 1 de febrero pasado y en el que disputó 65 minutos fue la última actuación del goleador histórico de la Roja.

“A Sánchez no lo implicamos lo suficiente en el partido, tal como habíamos intentado en los entrenamientos. Esas cosas pasan”, fue la escueta respuesta del DT Kosta Runjaic cuando fue consultado por el chileno.

Lo cierto es que, en la fecha siguiente en el empate 1-1 en Nápoles el 9 de febrero pasado, el delantero solo estuvo en la banca y no ingresó. Los titulares desde el inicio de la temporada, el francés Florian Thauvin y el italiano Lorenzo Lucca, no salieron del once en ese pleito.

Postergado

Una situación que ya es ampliamente discutida en los medios. El diario Il Messaggero Veneto abordó el tema y publicó que el tocopillano volverá a la banca para el enfrentamiento del domingo, ante Empoli.

“Si Sánchez quiere espacio tendrá que ser más intenso y generoso. Todo para verlo a tiempo parcial en la parte final de la temporada como ‘arma letal’. La receta es esa”, explicó el medio.

La inclusión del chileno fue uno de los temas de Runjaic en su última conferencia de prensa. Así, el alemán explicó que “no puedo decir cuántos minutos tendrá el domingo o si jugará, pero cuando tenga otra oportunidad, seguramente, lo hará a su mejor nivel”.

Incluso, el DT argumentó que “hemos hablado sobre el tema y todos estamos de acuerdo en que Sánchez todavía necesita algo de tiempo para llegar a su mejor nivel. Sé que es un jugador muy motivado, no puede esperar para poder hacer su contribución, especialmente cuando jugamos en casa”.

Pese a la nueva postergación, el adiestrador germano no minimizó la prominencia e importancia que tiene el tocopillano en el plantel, a quien calificó como un líder dentro del plantel.

“Es un jugador muy importante para nosotros. En mi opinión, ha entendido nuestra forma de jugar. Tiene que ser un líder para el equipo incluso cuando no está jugando, tiene que desempeñar un papel positivo para el equipo, algo que se hace durante los entrenamientos. En lo personal, nos llevamos bien. Está entrenando bien, está haciendo una buena contribución en los entrenamientos. Es realmente un ejemplo para estos chicos”.