A 20 años del debut de Alexis Sánchez: el Niño Maravilla cumple dos décadas de carrera y a un paso de los mil partidos

Inevitablemente, todavía quedan resabios de la Generación Dorada del fútbol chileno. Hace no tantos años, la selección nacional atravesaba por una época gloriosa, inmersa en la elite y consiguiendo los logros más relevantes en 100 años: ganar la Copa América dos veces consecutivas. Si de pilares de la Roja se trata, hay que hablar de Alexis Sánchez. El tocopillano, en las postrimerías de su extensa y laureada trayectoria deportiva, es el único de los bastiones que permanece en las grandes ligas de Europa. A los 36 años, se aferra a lo más granado del fútbol internacional.

Uno de los futbolistas más relevantes de la historia del país ha construido un camino en el balompié que lo ha llevado a lo más granado de la actividad, jugando en clubes poderosos y enfrentando a rivales de linaje. Esa historia cumple nada menos que 20 años. Son dos décadas en las que un adolescente, afincado en el desierto, se fue convirtiendo, paso a paso, en una de las figuras más superdotadas del fútbol local. Ya son 20 años desde su debut como profesional.

Todo comenzó un 12 de febrero de 2005. En el antiguo Municipal de Calama, Cobreloa enfrentó a Deportes Temuco. Era la primera fecha del Torneo de Apertura y los loínos eran los campeones vigentes, tras coronarse en el Clausura 2004 (le ganaron la final a Unión Española). En los 71 minutos, llegó la hora del tocopillano, ingresando para reemplazar a Daniel Pérez. El técnico era Nelson Acosta. Sánchez hizo su estreno como profesional con 16 años, un mes y 25 días. Tenía la 7 en la espalda y de inmediato empezó a mostrar lo que tenía en su repertorio, como el atrevimiento pese a su corta edad y la capacidad para apilar rivales.

En su quinto partido con la camiseta naranja, llegó el primer gol de Alexis. Fue el 18 de marzo de aquel año, a Deportes Concepción, en un triunfo de 2-1 en Calama. De a poco, empezó a llamar la atención esta irrupción fulgurante de un talento único.

Cincuenta partidos y 12 goles fue el registro de Sánchez en Cobreloa, hasta que llegó el salto a Santiago. Jugó en Colo Colo, donde alcanzó los primeros títulos de su carrera (Clausura 2006 y Apertura 2007), y posteriormente se produjo su impulso al extranjero. La primera estación fue River, donde ganó una corona y marcó 4 tantos en 31 encuentros.

Europa y la Selección

Primero fue el Udinese. Luego, pasó al Barcelona. Y más tarde, se produjo su desembarco en el Arsenal. Alexis Sánchez se convirtió en el primer chileno en jugar en las tres grandes ligas europeas. Con el tiempo se agregaría una cuarta, con su arribo al Olympique de Marsella. El jugador es el traspaso más caro de un futbolista nacional en la historia, cuando los Gunners desembolsaron 42,5 millones de euros por su carta, para salir de Cataluña.

Su mejor versión se vio en Inglaterra, donde se levantó como el engranaje más preponderante de la ofensiva del Arsenal de Arsene Wenger. Hizo nada menos que 80 goles en 166 encuentros con el cuadro londinense, donde ganó cinco títulos: tres Community Shield y dos Copas FA. Las cosas del destino (y del fútbol) hicieron que su paso siguiente fuera el más ingrato de su tránsito europeo: el Manchester United. Ese sueño de niño pasó a ser un dolor de cabeza. Sánchez se decantó por los Diablos Rojos, en lugar del Manchester City, que también pujaba por sus servicios.

Con 20 años en el fútbol profesional, Alexis Sánchez es el tercer chileno con más títulos en la historia. Son 21 los trofeos que integran su palmarés. El desglose es el siguiente: dos con Colo Colo, uno con River, seis en el Barcelona, cinco en el Arsenal, cinco en el Inter de Milán y dos con la Selección. Se ubica detrás de Arturo Vidal (27) y Claudio Bravo (22) en el escalafón.

El penal que le dio a Chile su primera Copa América. Foto: Photosport.

La historia del tocopillano con la Roja merece un apartado especial (su debut sucedió el 27 de abril de 2006). Hoy es el futbolista con mayor cantidad de presencias con el seleccionado nacional: 166. Además, es el artillero histórico de Chile, con 51 anotaciones, de las cuales 30 fueron en duelos oficiales y 21 en amistosos. Pasó al recuerdo eterno con el penal a lo Panenka en la final de la Copa América 2015, para certificar la primera coronación de la Selección en 100 años de historia.

“Yo he hecho lo que he hecho en mi vida. Soy goleador histórico, más partidos en la Selección, más asistencias, más partidos en Clasificatorias, más goles en Clasificatorias, ya no sé qué otro récord hacer”, dijo en una entrevista que le realizó Mark González, en 2024.

Haciendo el balance general, Alexis Sánchez tiene hasta la fecha 953 partidos jugados en su carrera, entre clubes y la selección chilena (oficiales y amistosos clase A), con 271 goles. Podría tener un juego más en la cuenta, sin embargo el domingo se quedó en la banca en el empate del Udinese con el Napoli. Está en la ruta de llegar los 1.000 partidos.