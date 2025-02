Alexis Sánchez no se movió de la banca: el Udinese le saca un punto al líder de la Serie A sin el tocopillano

El plato principal de la jornada dominical en el Calcio italiano tenía al Udinese de Alexis Sánchez visitando al puntero. El Napoli de Antonio Conte fue el adversario de los bianconeri, que siguen estacionados en la medianía de la tabla. Por la fecha 24 de la Serie A, el equipo del delantero chileno sacó un empate 1-1 que le sabe bien, sin la presencia del tocopillano en la cancha. No ha podido afianzarse como titular.

Una vez más, el goleador histórico de la selección chilena inició en el banco de suplentes. En lo que va del año, Sánchez no ha tenido más de dos partidos seguidos jugando desde el arranque. Le sucedió ser titular consecutivamente en los choques contra Atalanta (11 de enero) y Como (20 de enero), pero no pudo mantener esa condición de estelar en el juego siguiente, que fue ante la Roma (26 de enero). El exjugador del Inter debió esperar por su opción de jugar y enfrentar a su exentrenador, lo que finalmente no sucedió.

Para chocar ante el líder, el técnico Kosta Runjaic optó por Lorenzo Lucca como centrodelantero, más el complemento del francés Florian Thauvin detrás. A priori se trataba de un partido de alta complejidad para el Udinese, al visitar al líder. Sin embargo, el inicio se dio parejo y movido, aunque entregó escasas emociones en las áreas (más allá de las intenciones).

El partido necesitaba un quiebre para remecerlo. Esto sucedió en los 26 minutos, con el 1-0 del escocés Scott McTominay. Tiro de esquina de Politano y el ex Manchester United le gana a todos arriba (gran salto del polifuncional volante) para abrir la cuenta. El Udinese reclamó que Romelu Lukaku estorbaba al golero Sava durante la jugada.

Lo bueno para los bianconeri fue que se recuperaron rápido. En los 40′, una sorpresiva anotación de Jurgen Ekkelenkamp provocó el 1-1. El neerlandés saca un remate desde la franja derecha y se termina colando en la porteria local. Con apenas el 39% de posesión de balón en el primer tiempo, los de Udine se las ingeniaron para hacer del partido una lucha pareja.

Esa supremacía que asomaba en la previa no se vio en el campo. El Udinese supo complicar el circuito de los napolitanos y evitar que el belga Lukaku quedara con alguna pelota con ventaja. El complemento continuó de la misma forma, aunque la visita tomó más precauciones en el retroceso. No tuvo vergüenza en quedar con cinco defensores si era necesario.

Luego de una hora de partido, la banca albinegra no proyectaba modificaciones, lo que afectaba los intereses de Alexis Sánchez, y por efecto dominó los de la Selección, en el sentido de que sume el mayor rodaje posible de cara a los partidos de marzo, por las Eliminatorias. El primer cambio sucedió en los 70′, con la entrada del argentino Martín Payero.

La recta final estuvo llena de desorden, en ambos cuadros. Nada prolijo a la hora de construir juego y tratar de ganarlo. El empate estaba pegado. ¿Y el Niño Maravilla? No. El DT Runjaic ocupó tres ventanas de cambio para cuatro modificaciones y no eligió al chileno.

La escuadra de Friuli se conformó con la igualdad y cumplió el objetivo de salir airoso del Estadio Diego Armando Maradona. Con este resultado, el Udinese se mantiene firme en la décima posición del campeonato italiano con 30 puntos. Mientras que los celestes lideran la liga con 55, cuatro más que el Inter, pero los lombardos tienen un partido menos.