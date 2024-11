¿Qué pasa con Alexis Sánchez? Cronología del peor semestre de la carrera del Niño Maravilla

El 29 de junio, la Roja firmó su eliminación de la Copa América. Ese día, además, empezó un calvario para Alexis Sánchez. Uno que nadie anticipó. El Niño Maravilla había finalizado su contrato con el Inter de Milán y jugó el certamen continental en la condición de agente libre. La búsqueda de club se extendió tanto que provocó que el tocopillano no hiciera pretemporada. Cerca del comienzo de la temporada, selló su retorno al Udinese. El tocopillano firmó un contrato de US$ 1,5 millón por cada una de las dos temporadas que estipula el vínculo. Eso fue el 8 de agosto. Hasta ahora sigue sin debutar. Los últimos reportes indican que recién en 2025 podría estar disponible.

El 21 de agosto, Sánchez se lesionó en un entrenamiento del cuadro friuli. Los médicos no revelaron la gravedad de la situación del formado en Cobreloa. De hecho, Ricardo Gareca intentó llevarlo a la Selección para los partidos de septiembre (donde Chile cayó ante Argentina y Bolivia). Los doctores del Equipo de Todos estuvieron en diálogo constante con el delantero y también con sus colegas de Údine. Sin embargo, terminaron desistiendo de convocarlo. No pensaban que tampoco estaría en octubre ni en noviembre... Ni diciembre.

Alexis Sánchez en su puesta a punto. Foto: @Udinese_1896 - X

“Alexis Sánchez sufrió una lesión por distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda durante el entrenamiento. Se realizarán más investigaciones para evaluar el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación”, fue el primer reporte del Udinese. “No estará durante un mes y tendremos que centrarnos en su recuperación. No estamos contentos con la lesión y Alexis tampoco. Queríamos un regreso diferente, pero así es el fútbol”, declaró Kosta Runjaic, entrenador del cuadro blanquinegro, el 30 de agosto. El plazo estuvo muy alejado de la realidad. Desde entonces, el estratega ha entregado en varias ocasiones fechas que no se cumplen.

Avión a Barcelona

En septiembre, Sánchez tomó un vuelo a Barcelona para tratarse con el doctor Ramón Cugat. El traumatólogo, que tiene en su currículum haber tratado a extrellas como Xavi Hernández, Samuel Eto’o, Mikel Arteta, Cesc Fàbregas, Andrea Orlandi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, David Silva, David Villa y Fernando Torres, conoce al delantero chileno desde su etapa en River Plate, cuando lo operó de una rotura de ligamentos a su tobillo izquierdo. Ambos tienen una extensa y cercana relación. “Me llamó mucho la atención cuando lo conocí. Es una persona muy especial para mí. Le cuidamos con mucho cariño. Una cosa fueron los cuidados médicos y otra a nivel personal. Él es muy buena persona. Es muy loable”, contó el médico.

Cuando el ex Olympique de Marsella fue con el ‘doctor de las manos mágicas’ en su entorno afirmaban que su retorno podría darse a finales de octubre. De hecho, en Italia se dijo que debutaría contra el Milán, y no ocurrió. Luego la idea era que esté ante la Juventus, pero tampoco dieron los plazos. Desde Juan Pinto Durán, Ricardo Gareca monitoreó el último mes del goleador histórico de la Roja. Optó por no llamarlo.

Alexis Sánchez lleva cinco meses sin jugar. Foto: Photosport

Desde Údine, hace dos semanas, informaron que su eventual debut podría darse recién a fines de diciembre. El tocopillano sufrió el recrudecimiento de la lesión muscular que arrastra desde agosto. Sin embargo, la situación fue aun peor cuando durante el último fin de semana se confirmó que no estará hasta el próximo año. Y sin certeza de una eventual fecha de retorno. “Ahora está casi listo para trabajar en la parte atlética. Regresará en 2025, eso está claro, pero no sabemos con exactitud cuándo″, informó Gianluca Nani, gerente deportivo del conjunto de friuli.

Impaciencia en Italia

Pese a que en un comienzo los buenos resultados hicieron que en el cuadro bianconeri no sintiera la ausencia del Niño Maravilla. Una vez que llegaron las derrotas, su extensa baja comenzó a ser parte de los análisis. “Udinese tuvo solidez, pero poca imaginación. Más allá de la agresividad, faltó imaginación y fue una lástima, porque el Milan empieza fuerte pero luego suele ceder. Thauvin es el hilo conductor de este equipo y ha faltado, pero no ha sido el único. Sin Thauvin y Sánchez faltó esa imprevisibilidad que podría haber puesto en aprietos al Milan”, señaló Alessandro Costacurta tras el cotejo entre el elenco del chileno y el Milan.

Aunque es baja, en Italia también han destacado el rol de Sánchez en el plantel. “Es muy importante, porque nos da la mentalidad adecuada y las ganas de aspirar al objetivo más alto. Cuando lo tengamos en el campo nos ayudará, pero fuera del campo ya es un referente para todos”, señaló Nani.

Por su lado, el arquero Daniele Padelli también elogió al tocopillano. “Siempre es positivo, es un líder, le transmite a los jóvenes la mentalidad y las ganas de ganar, correr y luchar, dentro y fuera del campo”, señaló.