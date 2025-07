Colo Colo cae frente a Universidad Católica. Los cruzados no necesitaron mucho para superar al equipo de Jorge Almirón, que el domingo, en el estadio Santa Laura, ofreció una de sus peores versiones de la temporada. Sin rendimientos individuales que escaparan a la mediocridad generalizada y, sobre todo, sin respuestas colectivas que permitieran, cuando menos, equiparar el duelo ante un clásico rival, los albos terminaron sucumbiendo en uno de los partidos que, teóricamente, debían servirles para escalar en la tabla de la Liga de Primera. Están novenos, muy lejos de las expectativas que generaba la plantilla más millonaria de la historia del fútbol chileno.

Almirón sorprende. Primero, en un análisis que alude más a elementos ajenos que propios. El DT, por ejemplo, alude al estado de la cancha, un factor que, en la práctica, afecta a ambos equipos. Después, con una decisión. El lunes, un día que habitualmente destina al descanso si sus pupilos han jugado el día anterior, convocó a los jugadores a un entrenamiento en el predio en que está enclavado el estadio Monumental. El estratega (cuya salida llegó a ser anunciada por Aníbal Mosa) había estado en la mira por una concesión: después de la caída ante Audax, el plantel y el cuerpo técnico se fueron de vacaciones. El DT, de hecho, viajó a España. Solo destinaron una semana a alistarse para el choque ante los cruzados, uno de los que los hinchas no perdonan perder. La falta de trabajo quedó en evidencia. Los albos ni siquiera patearon al arco.

Menos no es más: los cambios en la rutina de Jorge Almirón que le terminaron jugando en contra a Colo Colo

La decisión de citar a trabajar a sus dirigidos no ha sido explicada por el estratega, pero bien podría tratarse de una respuesta a las críticas que recibió después del paupérrimo rendimiento que exhibieron en el recinto contiguo a la Plaza Chacabuco, ineludiblemente ligado a los días de asueto para un equipo que, por el contrario, venía mostrando serios problemas de funcionamiento. Eso sí, el intento terminó mal: mientras los que habían actuado ante el equipo de Daniel Garnero realizaban trabajos regenerativos, los suplentes caían ante la categoría Proyección. Almirón perdió la paciencia y los mandó al vestuario.

No era la primera vez que Almirón recibía reproches por la falta de trabajo. A comienzos de temporada, en medio de una disputa entre el plantel y la dirigencia por las diferencias en el cálculo de los premios correspondientes al exitoso ciclo anterior, el entrenador optó por una medida sorprendente: darles una semana más de vacaciones. Muchos se miraron raro, sobre todo ante la proximidad del que se había descrito como el gran objetivo de la temporada: la participación en la Copa Libertadores.

El efecto fue, evidentemente, contraproducente. Y hay quienes, incluso, lo relacionan con el bajo rendimiento actual. La pretemporada es el momento en que los equipos afinan su propuesta futbolística, al margen de la recuperación de la condición física, otro aspecto que en los albos ha sido puesto en entredicho. Incluso a partir de ella se calcula el tiempo que demorarán en alcanzar el peak de rendimiento. En el Cacique, claramente, está lejos.

Trabaja menos

En Macul no vacilan en marcar diferencias en el sistema de trabajo que ha ocupado Almirón en el actual calendario, a diferencia de lo que se observaba en el período anterior. Remarcan, por ejemplo, que las prácticas son mucho más breves, por lo que ni siquiera generó demasiada extrañeza que la sesión del lunes llegaba a los 40 minutos. “Está trabajando mucho menos que el año pasado. Los entrenamientos son más cortos”, apuntan en la intimidad de Macul.

Si bien hay quienes plantean que la extensión no está directamente vinculada a la calidad del trabajo, hay otro elemento que en Pedrero produce extrañeza: que en las sesiones de trabajo no se practique demasiado fútbol ‘real’. En otras palabras, que se privilegien los ejercicios con balón en espacios reducidos. En esa materia, eso sí, no se puede ser demasiado absoluto. En 2006, en la última figuración relevante del Cacique a nivel continental (fue finalista en la Copa Sudamericana), Claudio Borghi empleaba un sistema de trabajo similar. La diferencia estaba en los resultados.

La última observación interna tiene que ver con otro elemento fundamental en el fútbol: la preparación de jugadas de balón detenido en ataque y en defensa. El dato es que Colo Colo está destinando menos tiempo a ese aspecto en sus aprontes. Para traducirlo a resultados no hay que ir demasiado lejos: en el gol de Daniel González, que abrió el camino de la victoria en Santa Laura hubo cuando menos dos equivocaciones notorias. Primero, la débil salida de Brayan Cortés ante un balón que debió despejar con más autoridad y la nula oposición defensiva ante la aparición del porteño.

Una crítica histórica

La decisión de darles vacaciones a los jugadores a pocos días de partidos decisivos le generó críticas al estratega. Eddio Inostroza, ayudante técnico de Mirko Jozic en la inolvidable campaña que significó el título en la Copa Libertadores de 1991, no vaciló en fustigar la decisión. "Estar a las puertas de dos clásicos y darles una semana de descanso para retomar antes de enfrentar a la UC no fue cuerdo para nada. Desgraciadamente, fue una falta de criterio enorme. Y pagan las consecuencias los jugadores. Su técnico no les ha dado la orientación adecuada”, declaró el exasistente del croata a El Deportivo.

“Raya en lo absurdo. No sé cómo los periodistas no le dieron importancia a esa medida. Nadie dijo nada en ese momento. Nosotros comentamos, los que nos retiramos, que cómo podía ser posible. Incluso aunque el equipo viniera jugando bien, no hay ninguna justificación posible”, evaluó el exmediocampista

“Ni el descanso. Nada sirve para explicar algo así. Es irrisorio. Ya no vale la pena. Ya lo hizo y siguen pagando las consecuencias. Colo Colo no viene bien. No juega a algo siquiera. Fue un descriterio no haber continuado trabajando”, insistió en su referencia.

La conclusión es técnica y, por supuesto, referencial. “Si quería hacerlos descansar, tenía que bajar las cargas, no mandarlos de vacaciones. Al margen de lo futbolístico, ante la UC a Colo Colo le faltó físico. A nosotros, jamás se nos hubiera ocurrido algo así”, afirmó.