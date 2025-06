Brayan Cortés rompe en llanto tras el triunfo de Colo Colo sobre Unión La Calera

Brayan Cortés ha tenido un año complejo en Colo Colo. A la mala temporada del Cacique, se suma que el golero ha sido uno de los principales apuntados. Sobre todo luego de su intento de salida a inicios de temporada. Luego, cuando volvió a no encontrar club, fue criticado por presentarse con sobrepeso y en algunos partidos fue relegado al banco de suplentes por parte de Jorge Almirón.

Ahora el guardameta rompe el silencio. Tras la victoria alba por la cuenta mínima sobre Unión La Calera, el iquiqueño abordó su complejo curso y se emocionó hasta las lágrimas. “Hay que estar a la altura, no hay que rendirse, Colo Colo es eso: coraje y valentía a pesar de los momentos complicados. Hay que poner el pecho y acá estamos los jugadores dándole alegría a la gente que esta sufriendo, especialmente a mi familia”, señaló.

“El triunfo se lo dedico a ellos en la casa. Lo pasé muy mal, pero ellos me daban fuerzas. Un abrazo a ellos”, complementó.

Cortés se emocionó al hablar.

El nortino también se refirió a la victoria que se llevaron de la Quinta Región. “Es un triunfo que nos da mucha fuerza, anímicamente estamos muy bien a pesar de los momentos complicados que tuvimos, pero el grupo está fuerte y lo hemos demostrado. Tenemos partidos pendientes y creemos que tenemos un gran plantel. Vamos a competir”, dijo.

“La actitud y las ganas de ir a buscar el partido. Esto es Colo Colo y tenemos que salir a ganar. Por ahí no se nos daban las cosas, pero en la interna nos hacemos fuertes. El que entra lo hace de la mejor manera y tenemos un grupo competitivo. Todos queremos jugar”, añadió.

Más voces

Tras el choque en el Nicolás Chahuán Nazar, también habló Lucas Cepeda. “Merecíamos ganar, teníamos la obligación. Venimos progresando. Partimos bajo, no era el Colo Colo que se esperaba. Poco a poco agarramos buen nivel. Lo malo es que no pudimos avanzar en la Copa, por circunstancias que no quiero decir”, apuntó el delantero.

“Siempre tuvimos la tranquilidad que iba a seguir el profe (Jorge Almirón), siempre estuvo poniendo el pecho. Se lo estamos devolviendo ahora. Creo que ahora somos el Colo Colo que la gente quiere ver”, puntualizó el formado en Santiago Wanderers.

Por otro lado, Claudio Aquino dice que la meta alba es escalar en la tabla. “Era importante ganar y acercarnos al lote de arriba, quizás no jugamos como antes, pero sumamos tres puntos importantes para la confianza. Lo primordial es jugar bien, estamos en un equipo grande, pero hoy no se dio, quizás por la cancha y jugamos el jueves pasado”, remarcó.

“No me gusta parar, prefiero seguir jugando y agarrar ritmo de partido, más con el momento que estamos teniendo ahora que mejoramos mucho. Hicimos cosas importantes antes, pero por allí no se daban los resultados y se nos golpeaban mucho, ahora mejoramos mucho, no fue el juego que pretendíamos, pero pudimos quedarnos con los tres puntos”, cerró.