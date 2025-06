La Calera hace el gasto y Colo Colo se queda con los puntos: el Cacique más pragmático saca su tercer triunfo al hilo

Suele decirse que después de la tormenta, viene la calma. Y en Colo Colo empezaron a olvidar ese espiral de malos resultados que los tenía en el paredón. No jugó bien, pero ganó. Hizo poco en ataque, pero ganó. Superó por 1-0 a Unión La Calera y mira la tabla desde otra perspectiva.

Sin el suspendido y ratificado Jorge Almirón (tras no presentarse a la conferencia de prensa luego del partido contra Ñublense), fue Pablo Ricchetti quien asumió la dirección técnica ante los cementeros. El cotejo era importante no solo porque el torneo local es el único objetivo que le queda al Cacique, sino que además por la necesidad de estabilizar el proceso del entrenador y así bajar la marea que ha inundado Pedreros.

Volvió Brayan Cortés al arco, noticia que también rebota en Pinto Durán, de cara a las Eliminatorias. También reapareció Arturo Vidal, luego de su ausencia en el cierre de la Copa Libertadores ante Bucaramanga. Da la impresión de que, en la renovada estructura colocolina, no hay espacio para la dupla del King con Esteban Pavez en la mitad de la cancha. Es uno u otro. El 23 fue el eje del mediocampo, en una posición más fija, acompañado por Felipe Méndez y Vicente Pizarro. El capitán arrancó en la banca.

Si el primer tiempo finalizaba con ventaja para La Calera, no hubiese extrañado a nadie. El equipo de Walter Lemma fue superior a los blancos, e hizo el gasto. Fue audaz, iniciando con presión alta y copando campo rival. La primera ocasión fue en los 10′, mediante Sebastián Sáez. El Sacha desperdició tres chances (en los 13′, elevó un cabezazo de frente a portería). Colo Colo no fluía por la presión rival. Tampoco tenía la pelota.

El cuadro popular no lo pasaba bien en la cancha sintética del Nicolás Chahuán. Además, se agregó la salida por lesión de Sebastián Vegas, en 20 minutos. Si bien la presión local fue cediendo con el desarrollo del juego, el campeón chileno no generaba en ofensiva ni lograba rematar al arco de Jorge Peña. Tanto Lucas Cepeda como Claudio Aquino no influían en el partido. Menos Javier Correa, cero asistido. En la retaguardia, Daniel Gutiérrez estaba mareado ante cada avance del uruguayo De los Santos.

El fútbol tiene cosas inexplicables, que lo hace un deporte atractivo. En prácticamente todo el primer tiempo, Colo Colo no se acercó con peligro a la portería calerana. Pero se fue al descanso con la ventaja. El VAR llama al juez Benjamín Saravia por un posible penal por pisotón de Méndez a Cepeda. El árbitro revisa la acción y determina el cobro de la pena máxima. Ejecutó Arturo Vidal para el 1-0 de la visita. Ese fue el primer tiro al arco de Colo Colo en el partido.

Una evidente frustración embargaba a Unión La Calera. Hizo el gasto y complicó de sobremanera a los albos, sin embargo la carencia de eficacia frente al marco era un pecado. Más aún ante este tipo de rivales. Hacer un buen partido no sirve si no se concreta lo que se genera.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Hacia el complemento, el Cacique tuvo menor posesión de balón, pero sufría menos en su territorio. La Calera empezó a empujar más por ímpetu que por el buen trabajo que hizo durante los 45′ iniciales. El ingreso de Insaurralde apostó por darle más profundidad por afuera. No resultó demasiado. El choque se fue tornando rocoso, más pesado a la vista. Poco agraciado.

Hacia el epílogo, Colo Colo quiso cerrar el partido con la inclusión de Pavez por Correa, dejando a Vidal como una especie de “falso 9″, el más adelantado de los albos. El trabajo defensivo se exacerbó para cuidar la mínima ventaja, lo que era un riesgo ante cualquier descoordinación. Si bien la necesidad de sumar importa, llamó la atención la propuesta del Cacique cargada a lo pragmático, reemplazando el hecho de ser protagonista. Casi se lo empatan en los descuentos.

Los colocolinos alcanzaron su tercera victoria consecutiva (Unión Española, Bucaramanga y ahora La Calera). En la Liga de Primera empieza a escalar. Ya tiene 17 puntos, con tres partidos menos.

Ficha del partido

U. La Calera: J. Peña; J. Saldías, F. Campos, N. Brunet, D. Ulloa; E. De los Santos (57′, C. Insaurralde), C. Moya, J. Méndez (87′, F. Lobos), F. Yáñez (70′, F. López); S. Sáez e I. Mesías. DT: W. Lemma.

Colo Colo: B. Cortés; M. Isla, A. Saldivia, S. Vegas (19′, J. Villagra), D. Gutiérrez (62′, O. Opazo); V. Méndez (62′, T. Alarcón), A. Vidal, V. Pizarro; C. Aquino, L. Cepeda; y J. Correa (78′, E. Pavez). DT: P. Ricchetti.

Goles: 0-1, 45′+3, Vidal, de penal.

Árbitro: B. Saravia. Amonestó a Méndez, Sáez, Ulloa, Campos (ULC); Vidal, Correa, Cortés, Cepeda (CC). Expulsó al DT Lemma tras el final del partido.

Estadio Nicolás Chahuán. Asistieron 3.000 personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.