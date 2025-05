Por el honor y 330 mil dólares: Colo Colo cierra su Copa Libertadores más amarga venciendo al rústico Bucaramanga

No podía ser un partido más amargo para Colo Colo: cerrar la fase grupal de la Copa Libertadores eliminado de todo y a puertas cerradas. En la fría noche del jueves, se acabó la participación del Cacique en el principal certamen de la región, ese que arrancó con la ilusión a tope y que fue mutando hacia una verdadera película de terror. El adiós fue con una victoria 1-0 sobre Atlético Bucaramanga.

Con Jorge Almirón ratificado por Blanco y Negro, en aquella voltereta de características olímpicas que cambió el panorama de la banca colocolina, el objetivo era cerrar una campaña para el olvido ratificando las buenas sensaciones que dejaron los blancos ante Unión Española. Además del honor y el nombre, también entraba en la ecuación el premio de 330 mil dólares en caso de ganar. Por contraparte, los colombianos recalaron en Santiago con opciones de clasificar. Para ellos, sí era una “final”.

Pasara lo que pasara en Macul ante los cafetaleros, la Libertadores 2025 iba a quedar en el recuerdo en Colo Colo, al tratarse de una de las peores campañas del club a nivel copero, justo en el año del centenario, con las esquirlas de la trágica jornada del 10 de abril aún presentes.

Sin Arturo Vidal, suspendido, y con Esteban Pavez en la banca, Almirón rearmó el mediocampo con el triángulo Méndez-Alarcón-Pizarro, liberando a Claudio Aquino. Eso sí, el ex Vélez tampoco se instaló en la posición donde más destaca: detrás del centrodelantero. El revulsivo, como generalmente ha sucedido en el año, era Lucas Cepeda. Cargado como extremo izquierdo, el seleccionado chileno le dio profundidad al ataque albo. En los 12′, casi abre la cuenta, tras desbordar y sacar un centro. El balón se paseó por toda la línea de meta.

Al inclinar la salida por la franja izquierda con Cepeda, Colo Colo fue un elenco desbalanceado en esa faceta, porque en la derecha no tenía a un símil del ex Wanderers. Era Mauricio Isla quien hacía la banda, aunque pocas veces fue buscado. Cuando el Huaso pasaba, Opazo era un tercer central.

Aprovechando una grosera falla defensiva de Bucaramanga, el Cacique abrió el marcador en los 26′ con tanto de Javier Correa. El ariete saca rédito del error de Romaña y saca un remate bajo, para batir al portero Quintana. Además de la ventaja, el partido se le abrió al campeón chileno con la expulsión del lateral derecho Aldair Gutiérrez en los 33′, tras un par de infracciones en 10 minutos.

Correa tuvo el primero en los minutos iniciales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los amarillos eran un conjunto más bien básico, discreto, incluso algo rústico. En esa dirección, pareció que no tenían noción de que se jugaban en Santiago una opción de seguir en la Libertadores. Porque no lo demostraron. El punto es que Colo Colo tampoco aprovechaba aquello para sacar una ventaja mayor en el resultado.

Disconforme con el trabajo del medio, Almirón metió a Pavez para el complemento, en lugar de Alarcón. Dio la impresión de que el Cacique estaba tranquilo con el 1-0, porque nunca logró ejercer con propiedad la superioridad numérica en el segundo tiempo. El encuentro se fue tornando tedioso, porque no pasaba nada relevante. Escasas emociones, de lado y lado. Bucaramanga trataba de batallar, pero tampoco arriesgaba en busca del empate (pese a estar con 10).

Siempre fue Cepeda el más activo en ofensiva. En los 79′ encontró el arco rival y anotó el 2-0, sacando un zurdazo cruzado tras hacer la diagonal. Sin embargo, la acción se chequeó en el VAR y se anuló por fuera de juego. Fue una de las pocas instancias en las que Colo Colo quedó de cara a portería en la segunda mitad. El epílogo fue interrumpido y los colombianos se fueron exasperando, llenándose de amarillas.

Tras un infumable segundo tiempo (y con gradas vacías, para hacer el escenario más triste), Colo Colo cierra con un triunfo una fase grupal de Libertadores que lo instala entre las campañas más negativas del fútbol chileno durante este siglo: cinco puntos de 18 posibles y una diferencia de gol de -10. Por cierto, fue la primera vez que Jorge Almirón se despidió del certamen en esta ronda.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; M. Isla, A. Saldivia, S. Vegas, O. Opazo (77′, D. Gutiérrez); V. Méndez (77′, C. Zavala), T. Alarcón (46′, E. Pavez), V. Pizarro; C. Aquino, L. Cepeda; y J. Correa. DT: J. Almirón.

Bucaramanga: A. Quintana; A. Gutiérrez, C. Romaña, C. Henao, F. Hinestroza; E. Castro, L. Flores (67′, D. Chávez); F. Castañeda (38′, S. Jiménez), F. Sambueza (67′, J. Vásquez), K. Londoño (87’, C. Mosquera); y L. Pons. DT: L. Álvarez.

Goles: 1-0, 26′, Correa, aprovecha error defensivo y saca remate bajo.

Árbitro: K. Ortega (PER). Amonestó a Alarcón, Pavez, Opazo, Pizarro (CC); Gutiérrez, Sambueza, Pons, Vásquez, Castro, Chávez (B). En los 33′, expulsó a Gutiérrez (B) por doble amonestación.

Estadio Monumental. Sin público.