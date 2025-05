Pablo del Río ha pasado los últimos días pendiente de una situación específica: el futuro de Jorge Almirón. El transandino es el representante del técnico de Colo Colo y, en esa condición, había guiado las negociaciones para la eventual desvinculación del estratega, según la voluntad inicial de Blanco y Negro.

Como no hubo entendimiento, ahora procura cautelar que el entrenador siga teniendo las condiciones adecuadas para realizar su labor. El restablecimiento de las confianzas es una de las materias que demandará mayor atención.

Agente de Almirón dispara contra Mosa: “Hay familias que sufren; Jorge y su cuerpo técnico no merecen el maltrato”

Del Río intenta reconstruir la agitada jornada en que se resolvió que Almirón siga en la banca alba. “El presidente me comunicó ayer por la tarde que en la reunión de directorio habían resuelto retirar la propuesta hecha días atrás y que todo continúe como si nada hubiese sucedido. Acá no hubo negociación sino que fue otra decisión unilateral del club”, enfatiza, en un diálogo con El Deportivo.

El agente reprocha la forma en que los albos trataron la materia, tal como había manifestado hace unos días a este medio. “Encuentro muy desprolijo todo. En el medio hay personas y familias que sufren. Jorge y su cuerpo técnico no merecen el maltrato y las presiones que han recibido”, enfatiza.

“Acá se han vulnerado derechos. Han ejercido todo tipo de presiones públicas y privadas para forzarlo a negociar su término anticipado de contrato”, acusa el intermediario.

La semana pasada, había sido tajante con este mismo medio. "Considero que hubo un apresuramiento y una exposición innecesaria. La relación es cordial y seguiremos conversando pero por el momento no hemos logrado llegar a un acuerdo“, especificó. ”Jorge se encuentra bien, ejerciendo sus funciones normalmente y brindándose al máximo como desde el primer día, porque así se lo exige su compromiso con los jugadores y la institución”, puntualizó en esa oportunidad.

El contrapunto

Como comunicó Aníbal Mosa, el entrenador seguirá en el puesto. Fundamentalmente, porque no hubo acuerdo con el estratega para la disolución del vínculo. La oferta del Cacique era algo así como un tercio de lo que el entrenador debía recibir por olvidarse de la extensión de contrato que lo liga al club hasta diciembre de 2026. “Estábamos esperando tener una última conversación con el entorno de Jorge (Almirón),y después de charlar con el entorno de Jorge, hemos dado la apreciación de que seguiremos trabajando juntos. Jorge seguirá siendo el director técnico de Colo Colo de aquí en adelante”, anunció.

También disparó contra el bloque opositor. Personalizó sus referencias en Alfredo Stöhwing, quien, por cierto, tampoco dejó pasar la oportunidad de repasarlo. "Es complejo, por lo que he visto desde afuera. No conozco las negociaciones ni la forma en que han sido las relaciones. Obviamente que no debe estar fácil, como yo digo se le ha maltratado y no sé qué sensación tiene él respecto de ese maltrato, por decir un término, pero ha sido horriblemente manejado", dijo el expresidente de la concesionaria.