Abogado de la U dispara contra Colo Colo por su intención de ir al TAS para revertir su eliminación de la Copa Libertadores.

Las heridas que dejó la batalla legal entre Colo Colo y Universidad de Chile, por la corona del torneo 2024, aun no cierran en las huestes azules. Principalmente, en uno de sus principales protagonistas, el abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa.

El dirigente del equipo estudiantil ironizó con la intención de la regencia de Blanco y Negro de acudir al TAS , si es necesario, para revertir su temprana eliminación de la Copa Libertadores tras el severo castigo que le aplicó la Conmebol por los graves incidentes vividos en el compromiso de los albos con Fortaleza en el estadio Monumental.

En Macul no se sienten responsables por la invasión a la cancha que realizaron algunos de sus barristas, tras enterarse de la muerte de dos jóvenes en las afueras del recinto deportivo luego de ser atropellados por un carro policial.

Aseguran que ellos habían cumplido todas las medidas de seguridad que se exigen para un partido internacional y por lo mismo, apenas reciban los fundamentos del fallo en su contra, estudiarán las acciones a seguir. No descartan acudir al máximo tribunal deportivo en el mundo.

“No deja de ser sorprendente que parece que el TAS no siempre es ganar por secretaria”, lanzó el jurista en el micrófono de la Voz Azul. “No le voy a dedicar una palabra más a lo que pasó“, declaró.

La historia del conflicto entre albos y azules.

Correa fue la cara visible de las acciones que emprendió la U contra el Cacique para intentar quitarle el campeonato conseguido en la temporada pasada. El conflicto comenzó cuando Azul Azul denunció al técnico de los albos, Jorge Almirón, por un supuesto desacato en su visita a Huachipato.

Los universitarios acusaban que el adiestrador argentino mandó instrucciones a su banca, pese a la suspensión que le pesaba en ese entonces, y pidió que le restaran los tres puntos obtenidos al Tribunal de Disciplina. Con ello, Universidad de Chile recuperaba el primer lugar que su archirrival le quitó con una remontada espectacular y daba la vuelta olímpica que se le niega desde el 2017.

La instancia jurídica de la ANFP falló en dos oportunidades en favor del cuadro popular y esto llevo a los laicos a llevar su reclamo a la instancia internacional. “La postura nuestra es que Colo Colo hizo trampa y que Jorge Almirón estando suspendido, dirigió y esperamos que el TAS acoja nuestra demanda y determinen lo que ellos estimen justo. Pero si me pregunta, claramente es que no sean campeones de este torneo”, anunció el abogado.

Sin embargo, la acción no prosperó debido a que no se pudo realizar un juicio corto y los costos de una acción normal eran demasiado altos para la sociedad anónima que rige los destinos del conjunto dirigido por Gustavo Álvarez. “Lamentablemente no se pudo acceder a un caso abreviado y si no era así, uno se mete en un juicio que duraría años y que tiene un costo tremendo y creo que eso al club no le hace bien”, concluyó el presidente de la U, Michael Clark.