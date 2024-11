Almirón, en la mira: el video inédito que puede ser clave en la denuncia de la U contra Colo Colo

Esta tarde, el Tribunal de Disciplina de la ANFP volverá a ver la denuncia que pesa sobre Colo Colo. Concretamente, la corte deportiva revisará los elementos que solicitó tanto a Universidad de Chile como a Huachipato, con el objetivo de respaldar los argumentos que ya hicieron saber en la sesión del martes. En esa jornada, todas las partes involucradas entregaron sus respectivas razones. Esa sesión se prolongó durante casi cuatro horas.

En las últimas horas, El Deportivo accedió a un registro inédito que puede resultar clave para el desarrollo de la investigación: un video captado desde el exterior de la cabina que ocupaban los albos en el recinto de Talcahuano, donde estaban, entre otros, Jorge Almirón, algunos miembros de su staff, dirigentes del Cacique, entre ellos Aníbal Mosa, y el gerente deportivo, Daniel Morón.

El video inédito

El registro registra el movimiento inmediatamente posterior al movimiento de Almirón en la caseta, que había publicado The Clinic, en el que Almirón aparece conversando con Víctor Berríos, uno de los analistas que integra su cuerpo técnico. En esa escena, se ve cómo Berríos sale de cuadro y abandona la dependencia, con dirección desconocida.

Precisamente, la indagatoria apunta a determinar si el entrenador dio una instrucción para que fuera remitida a quienes estaban en el banco de suplentes. Esa situación constituiría el desacato que pretende determinar Universidad de Chile, con consecuencias claras para el término del torneo: la resta de los puntos que los albos consiguieron ante los acereros y, para Almirón, el doble del castigo que recibió por su expulsión ante la UC.

El video al que accedió El Deportivo da cuenta del movimiento siguiente: inicialmente, se ve el movimiento de dos colaboradores del Cacique. Luego, se observa a Berríos ingresando en la cabina. El último desplazamiento es el de Almirón saliendo al encuentro de su colaborador. Naturalmente, es imposible determinar el contenido de los diálogos entre los involucrados.

Huachipato negó las cámaras

Este lunes, Huachipato había negado al Tribunal de Disciplina los registros de las cámaras de seguridad del recinto deportivo. Inicialmente, tenía plazo hasta el lunes a las 16 horas para hacerlos llegar, pero desistió de esa diligencia.

Inicialmente, el club siderúrgico había establecido que no divulgaría el contenido de las cámaras relativas a la cabina en cuestión, por tratarse de un registro estrictamente de seguridad. Requeridos respecto de las imágenes que correspondían al circuito cerrado del citado palco, emitieron una respuesta categórica. “En concordancia con lo señalado en las normas aplicables, dichas grabaciones solo podrían ser utilizadas en caso de comisión de delito o afectación de la seguridad de los dirigentes, para la identificación de los responsables”, consigna uno de los puntos de la respuesta formal que hicieron llegar. En otras palabras, el objetivo del circuito cerrado no es servir de elemento de prueba en disputas de naturaleza deportiva.

“En el presente caso, no se ha denunciado ni identificado ningún hecho delictual o afectativo de la seguridad de los dirigentes locales o visitantes que amerite la revisión de dichas imágenes. Por lo tanto, dichas cámaras no deben ser expuestas, por no haber un hecho que lo justifique”, profundizaron los siderúrgicos en la misma nota.

Los acereros le hicieron ver al tribunal que Universidad de Chile también les solicitó el registro y recibió la misma respuesta. “Se hace presente que el Club Universidad de Chile ya había preguntado por la existencia de dichas cámaras y solicitado en forma verbal la entrega de las mismas a nuestra institución, lo que fue denegado por las razones ya expuestas en este escrito. En esta oportunidad, mediante solicitud ante este Tribunal, se vuelve a insistir en dicha solicitud ya denegada. Huachipato SADP solo entregará esas grabaciones ante la denuncia de un hecho que lo amerite conforme a lo expuesto”, añade la presentación a la que accedió El Deportivo.