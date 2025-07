El recado de Lucas Cepeda a los hinchas de la U tras su tarde de furia en el Superclásico

Colo Colo no olvida el Superclásico ante Universidad de Chile. Pese a que ya transcurrió una semana de aquel duelo, y este sábado el Cacique volvió a los festejos contra Deportes La Serena, Lucas Cepeda conversó con los medios de comunicación en la zona mixta del estadio Monumental para referirse a los polémicos gestos que realizó en contra de los hinchas azules.

El delantero albo, cuyo compartamiento quedó denunciado en el informe de Piero Maza, sabe que se arriesga a un duro castigo por su obscena actitud contra la parcialidad universitaria. Por este motivo, buscando reducir la sanción, el oriundo de Placilla rectificó en su actuar y ofreció su sincero arrepentimiento.

“Sacamos la tarea adelante. La Serena hizo un muy buen partido y creo que jugaron muy bien, quedan 14 finales. Pero antes de todo eso, quiero pedirles disculpas a la gente de la U por los gestos que hice. Creo que me equivoqué, me disculpo si alguien se sintió pasado a llevar o si molesté a la institución. No soy un jugador problemático y quería salir a dar la cara y poner el pecho a las balas. Sé que me van a castigar, porque no está bien lo que hice, pero es mejor pedir disculpas y no ser arrogante. No correspondía lo que hice”, dijo.

En esa línea, el ex Santiago Wanderers reconoció que su castigo puede ser similar al que sufrió Nicolás Castillo tras sus gestos en un Clásico Universitario. “Lo sé. Me acerqué aquí para demostrar que estoy arrepentido. Nunca he estado metido en polémicas, pero si me llega la sanción tengo que afrontarla. Ojalá no sean tantos partidos. No es un ejemplo para los niños y el público que pide no más violencia”, agregó.

¿Se va al extranjero?

Una vez evidenciadas sus disculpas, Lucas Cepeda fue consultado por el interés que despierta su figura en el fútbol internacional, sobre todo desde River Plate y el Bologna de Italia. “Si el presidente declara que no hay ninguna oferta, puede que sea cierto. Yo estoy tranquilo, porque si me toca seguir jugando con Colo Colo lo voy a seguir haciendo de la mejor manera, como el primer día que llegué acá. Ellos me abrieron las puertas de esta institución y tengo que darle alegría a la gente y a mis compañeros para revertir esta situación. Hoy empieza un nuevo torneo”, apuntó.

En esa línea, el jugador albo descartó cualquier tipo de rumores. “Primero estoy enfocado acá. Si llega algo lo vamos a analizar, pero ya lo dijo el presidente: no ha llegado nada. Siempre van a haber especulaciones y van hablar para estar en el ojo del huracán, pero estoy enfocado en este club hermoso”, sentenció.