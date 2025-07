Como Nicolás Castillo: los polémicos gestos de Lucas Cepeda a los hinchas de la U en el Superclásico

El Superclásico 197 dejó de todo. Desde el triunfo de Universidad de Chile tras 12 años en el Estadio Nacional, los reclamos de Colo Colo por el arbitraje de Piero Mazza, hasta una polémica al término del compromiso.

Y es que la victoria del Chuncho generó escozor en la vereda del Cacique, tanto así, que el plantel albo realizó múltiples protestas en contra del cuerpo referil pues, a juicio de ellos, se vieron perjudicados. “Ya está, tienen que salir campeones”, lanzó uno de los colaboradores de Jorge Almirón. Esteban Pavez, por su lado, hizo la misma crítica. “Obviamente que uno se va caliente. Después me expulsa a mí. Me pegan a mí y me expulsa a mí. No sé, una locura. No me gusta hablar del árbitro, pero la verdad que me tiene re caliente”, dijo el mediocampista.

Sin embargo, un hecho que no pasó desapercibido en el descontrol de los albos, fue uno ligado a Lucas Cepeda. Cuando se dirigía al túnel cabizbajo, el delantero viñamarino realizó un polémico gesto contra la hinchada de la U apostada en la galería norte del Estadio Nacional. “Yo gané una, todos ustedes salieron segundos”, mencionó, mientras se apuntaba el escudo de campeón del Torneo Nacional 2024.

Cuando se retiraba a camarines, Lucas Cepeda comienza a responder los gritos de Universidad de Chile mientras se dirigía al tunel: “Yo gané una, todos ustedes fueron segundos”. Lo que se alcanza a apreciar en los gestos del jugador. pic.twitter.com/KvrS1NfbIW — Diego🥷 (@DiegoConstanzo) July 12, 2025

A su vez, cuando estaba ingresando a la manga de salida, el ariete exhibió un obsceno gesto, parecido a uno de Nicolás Castillo en un Clásico Universitario, que fue captado por una de las cámaras de la transmisión oficial.

Lucas Cepeda realizó un obsceno gesto a los hinchas de la U. Foto: captura de pantalla.

Cabe recordar que el ex Santiago Wanderers fue un puntal en la obtención de la estrella 34 del conjunto de Macul, en una recordada lucha hasta la última fecha con la U. Por este motivo, desde hace un largo tiempo que se tienen sangre en el ojo.