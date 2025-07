Pese a los títulos y millones del LIV: la profunda reestructuración de Joaquín Niemann tras sus tropiezos en los majors

La temporada de Joaquín Niemann ha sido particularmente desafiante, con grandes resultados y también amplias decepciones. Por un lado, se convirtió en dominador absoluto de la primera mitad del año en el LIV Golf, pues ganó en Australia, Singapur, Ciudad de México, Virginia y este fin de semana en Gran Bretaña.

Sin embargo, su gran desempeño en el circuito de capitales saudíes contrasta con su irregularidad en los majors, donde este año logró un octavo lugar en el PGA Championship y un 29° puesto en el Masters de Augusta, pero no logró superar el corte en el Abierto de Estados Unidos ni el Abierto Británico.

Con solo un top ten en 26 participaciones en torneos grandes, el talagantino no logra encontrar ese equilibrio, llenándose de críticas especialmente de los medios norteamericanos y de algunos exgolfistas.

En una entrevista con El Deportivo en mayo pasado, Joaco explicaba qué le faltaba para dar ese salto. “Quitarles un poco el enfoque a esas semanas. Tengo el juego, tengo los scores... He visto resultados en todos los lugares donde juego. Cuando recién me vine al LIV, me costó mucho jugar y agarrar ritmo. Me terminé adaptando y creo que soy alguien que se adapta mucho a las situaciones y esta no es más que otra de ellas. Me ha costado un poco hasta el momento, pero sigo adaptándome; sigo tratando de buscar respuestas y sé que van a aparecer. Por lo bueno que soy, sé que en algún momento van a aparecer y el avión va a despegar", decía.

Mientras que este fin de semana, reconoció que sus últimas actuaciones no le cayeron bien. “Sí, me frustró mucho no jugar bien en los majors, ¿sabes?, pero sé que lo lograré. Sé que lo voy a lograr. Obviamente este es un juego muy frustrante, y creo que todos lo sabemos. A veces nos lo tomamos como algo personal, como si el juego nos estuviera haciendo algo en contra", admitió.

“Pero siempre... en mi posición, siento que siempre aprenderé algo de cada error y cada mal resultado. Sí, soy paciente, así que sé que los resultados llegarán. Simplemente los esperaré”, declaró.

Nuevo caddie

Sin embargo, su mal desempeño en los últimos dos majors de la temporada generó un remezón importante en su estructura. En su paso por el The Open se le vio ofuscado y sin respuestas. Incluso, pisó su bolso cuando su caddie sudafricano Gary Matthews se agachaba para tomarlo, en un gesto que causó sorpresa en su compañero y en el público presente en Royal Portrush.

🚨🫨🦶 #STOMPING OFF — Joaquin Niemann stomps on his golf bag following a poor performance at The Open. The LIV Golf star has missed the cut at Portrush. pic.twitter.com/LSeEH35OnX — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) July 18, 2025

Después de esta situación, la sociedad con el experimentado Matthews, que se arrastraba desde el US Open 2020, ya no corre más. El chileno Diego Salinas se convirtió en su nuevo caddie, debutando con gran éxito en el LIV Golf de Gran Bretaña, donde el golfista nacional se coronó campeón.

“Cuando trabajé por primera vez con Diego, mi caddie, para ser honesto, estaba un poco nervioso al principio por cómo iba todo. Era una situación nueva, una comunicación nueva con él; tenía que decirle lo que quería para que me entendiera y hacer lo mismo”, reconoció Niemann tras su victoria.

La salida de Miquel

La semana pasada, se confirmó el fin del ciclo de Eduardo Miquel, quien había conducido toda la carrera del talagantino y de Mito Pereira, quien atraviesa una prolongada racha muy negativa. De hecho, este último efectivamente puso fin a su vínculo con su coach hace poco más de un mes y ha estado entrenando con el argentino José Luis Campra y con el británico Pete Cowen.

“En Valderrama decidí dar un paso al costado, dejé de trabajar con Joaco y el resto de los jugadores. Tengo unos asuntos personales que tratar y me daré el tiempo que sea necesario”, respondió el entrenador ante la consulta de El Deportivo.

La decisión del coach es más profunda porque también afecta a otros jugadores que están fuera del LIV, como Cristóbal del Solar, Álvaro Ortiz y otros jugadores de proyección que comienzan a destacar en el golf.

Tras imponerse en Rocester, Niemann fue consultado por los cambios. “Siento que cada decisión que tomo siempre es para bien. Siento que la vida es cada situación que enfrentas, y te va a poner en una situación en la que debes darlo todo o no”, afirmó.

Joaquín Niemann, Eduardo Miquel y Guillermo Pereira en una foto de archivo.

Y luego, continuó con una profunda reflexión: “Siento que todo lo que intento hacer es mejorar al cien por ciento. Así que sí, siento que cada decisión que tomo siempre busca convertirme en un mejor golfista y una mejor persona. Si no fue la decisión o la situación correcta, siempre aprenderé algo y mejoraré”.

También fue consultado sobre si estos cambios en su equipo fueron los responsables de este nuevo triunfo en el LIV. Ahí, su respuesta fue tajante. “Siento que jugar bien esta semana no significa que sea por la decisión que tomé. Intento mejorar cada semana y siento que no tengo que justificar nada, ninguna decisión que tome. Siento que cada decisión es la correcta. Prefiero que sea así que justificarme por lo que hago”, argumentó.

“Estoy muy agradecido de ellos, con las dos personas que ya no trabajan conmigo en el equipo, pero es parte de ello”, añadió.

En cuanto a su futuro, Carlos Rodríguez, manager de Torque, confirma a El Deportivo cuál es el escenario actual del puntero del LIV Golf. “A día de hoy, Joaco no tiene ningún entrenador de swing y trabajará de caddie el chileno Diego Salinas”, anticipa.

En la siguiente fecha, en Chicago, Joaquín Niemann puede quedarse con el título de la temporada, en la que se transformó en el golfista más ganador de la corta historia del millonario circuito.