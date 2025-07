Nuevo escándalo en Colo Colo: Nicolás Gamboa lanza grave denuncia contra Daniel Morón tras el empate ante O’Higgins.

El empate entre Colo Colo y O’Higgins, disputado el domingo en San Fernando, complica más al atribulado Cacique. Las consecuencias que van más allá del resultado. Este lunes se conoció el informe arbitral del árbitro Nicolás Gamboa, quien detalló una serie de incidentes que podrían traer sanciones para jugadores, miembros del cuerpo técnico e incluso dirigentes del cuadro albo.

En lo futbolístico, el partido terminó con diez jugadores por lado. Salomón Rodríguez, en los albos, y Alan Robledo, en el local, vieron la tarjeta roja. Sin embargo, los principales focos del texto apuntan a lo ocurrido fuera del terreno de juego.

Gamboa consignó la expulsión de Daniel Díaz, uno de los ayudantes de Jorge Almirón. “Por mostrar su desacuerdo de forma provocativa e insistente con un cobro arbitral”, se detalla. En el caso de Emmanuel Francés, segundo entrenador de O’Higgins, el tono fue aún más duro: “Por gritarnos reiteradamente a viva voz ‘¡son una vergüenza, son una vergüenza!’”.

Gamboa, en el empate entre O'Higgins y Colo Colo. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Sin embargo, el episodio más grave involucra a Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro. El silbante acusa al exarquero de enfrentarlo con dureza fuera del camarín albo. “Sin motivo alguno, nos comienza a insultar a viva voz de forma airada diciendo textual ‘qué se creen los conchadesumadre, si me tienen que expulsar háganlo, porque se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar’”, indica el escrito del juez.

El informe también menciona al reportero audiovisual del club albo, Patrick Pizarro. “Se enfrasca en una discusión de forma provocativa con los simpatizantes de O’Higgins ubicados en la tribuna”, señala.

La disputa de los entrenadores

Luego del partido, la disputa no solo ocurrió en los vestuarios. Francisco Meneghini, DT de O’Higgins, se lanzó con todo contra el arbitraje, pero también contra el comportamiento de Jorge Almirón, quien en la previa del encuentro habló sobre Gamboa. “El entrenador rival acusa de robo a los árbitros y después se disculpa con un video. Las reglas son para todos igual, somos un mismo equipo como en cualquier otra liga, merecemos respeto y me parece que este tipo de situaciones no vienen”, acusó Paqui.

“Mi opinión es que una patada en la cara es roja, más en el sector de la cancha en la que se da a un jugador nuestro que está ingresando (al área)”, añadió sobre una acción de Alan Saldivia.

Por último, reclamó por el tiempo que hizo el arquero visitante en la segunda parte, cuando los albos estaban arriba en el marcador y con un futbolista menos en la cancha: “Acá está la gente de TNT y me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio durante la semana que cuente la cantidad de segundos que tuvo la pelota De Paul en todas las posesiones que tuvo en el segundo tiempo”.