Presidente de Peñarol le responde a Aníbal Mosa por la ironía sobre oferta a Colo Colo por Brayan Cortés

El futuro de Brayan Cortés en Colo Colo se definirá esta semana. El arquero vive días clave. Desde Macul confirmaron a El Deportivo la existencia de una oferta formal por parte de Peñarol y aseguran que están abiertos a evaluarla. La decisión será sometida a votación este miércoles, en la reunión del directorio de Blanco y Negro.

El guardameta no fue considerado en los albos ni ante Real Valladolid (0-1) en el amistoso del sábado ni frente a O’Higgins en San Fernando (1-1), por la Liga de Primera el domingo. “Acá lo importante es que el futbolista esté tranquilo. Hasta que esto no termine, lo dejaré tranquilo. Fernando (De Paul) sigue atajando, se suma Eduardo Villanueva. Veremos si Brayan sigue en el club”, dijo Jorge Almirón.

“Yo hablé con Brayan. Existe esta posibilidad abierta de marcharse a Peñarol. Al jugador le atrae la posibilidad y después se verá qué pasa con las negociaciones. Está entrenando normal, aunque para este partido no lo voy a considerar por estas cosas que tiene en la cabeza”, explicó el DT.

“Estas decisiones son personales. Colo Colo te prepara para jugar en cualquier parte. Brayan es el arquero de la Selección, está acostumbrado a la presión. Peñarol es un equipo grande, que juega Copa Libertadores”, señaló. “Yo le tengo un gran respeto a su trayectoria. Si se va, le voy a desear lo mejor. Si se queda, estaremos felices porque tenemos un arquero de una gran categoría”, sentenció.

Dardos de Mosa

La negociación, sin embargo, sumó tensión fuera de la cancha. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, desestimó la propuesta inicial con una frase que hizo ruido en Uruguay. “Llegó una ofertita. Yo no lo llamaría oferta, sino ofertita. La vamos a analizar el miércoles y ahí tomaremos una decisión… La propuesta no nos llama la atención para nada”, lanzó.

Desde Montevideo no tardaron en responder. Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, bajó el tono en diálogo con el medio Sport 890: “A veces, lo que decimos los presidentes no refleja lo que queremos que sepa el jugador y la otra parte. Prefiero manejarme por los datos que manejo a diario y no por lo que se dice mediáticamente”.

El timonel del Manya también confirmó que manejan plazos acotados. “Ya sabemos hasta cuándo podemos esperar al arquero y cuáles son las opciones que tenemos ante eso. Durante esta semana lo iremos viendo”, señaló. “Hay detalles que tienes que ver, el tema de los porcentajes… todo eso es parte del juego”, señaló el directivo uruguayo.