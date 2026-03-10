SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera

    Los festejos del Superclásico se dieron vuelta en una semana. Universidad de Chile finalizó de forma anticipada el vínculo del entrenador, mientras que el Cacique se sacudió de la última derrota y alcanzó el liderato al vencer a Audax Italiano.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La sexta fecha de la Liga de Primera dejó cambios en la parte alta de la tabla y un movimiento importante: Universidad de Chile despidió a Francisco Meneghini. Se trata del segundo técnico cesado en el torneo, luego de la salida de Javier Torrente de Everton en la cuarta jornada. Tras los resultados del fin de semana, Colo Colo quedó como líder exclusivo del torneo.

    El equipo albo se impuso por 1-0 en su visita a Audax Italiano y alcanzó los 12 puntos, quedando en solitario en la cima.

    Colo Colo es líder en solitario. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El segundo lugar quedó en manos de Deportes Limache y Ñublense, ambos con 11 unidades. El cuadro tomatero, sin embargo, cayó por 1-0 ante Everton de Viña del Mar (los dirigidos por Víctor Rivero llegaban como punteros a la fecha), mientras que Ñublense sumó una victoria como visitante tras derrotar 2-0 a Deportes Concepción.

    En la parte alta también se mantiene Universidad Católica, que perdió terreno luego de caer 1-0 frente a O’Higgins en Rancagua y se queda con 10 puntos en el cuarto puesto. La UC de Daniel Garnero podía subir al primer lugar en caso de ganar, pero no aprovechó la opiortunidad.

    Uno de los triunfos más destacados de la jornada fue el de Coquimbo Unido, que venció 3-1 a Huachipato como visitante y alcanzó los nueve puntos, misma cifra que los acereros y O’Higgins. La fecha también dejó la goleada de Deportes La Serena por 3-0 sobre Unión La Calera y el triunfo de Palestino por 4-2 ante Cobresal en uno de los partidos con más goles en el fin de semana.

    En tanto, Universidad de Chile empató 1-1 frente a Universidad de Concepción y quedó en el duodécimo puesto con siete puntos. Tras ese resultado, Azul Azul decidió poner fin al proceso del técnico Meneghini.

    Con seis fechas disputadas, Colo Colo lidera con 12 puntos, seguido por Deportes Limache y Ñublense con 11. Más atrás aparecen Universidad Católica con 10 y un grupo de cuatro equipos con nueve unidades: Coquimbo Unido, Unión La Calera (que apeló a la resta de seis puntos), Huachipato y O’Higgins. En la parte baja de la tabla, Everton suma seis puntos, mientras que Deportes Concepción cierra la clasificación con cuatro unidades.

