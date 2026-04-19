Con los chilenos relegados: Boca supera a River con lo mínimo en un deslucido Superclásico argentino

En un país donde el fútbol está en todos lados como Argentina, cuando hay Superclásico todo gira alrededor de ese partido. Este domingo se produjo la versión 266 del choque entre River Plate y Boca Juniors, por la fecha 15 del Apertura. En la mala cancha del Monumental de Núñez, la visita se impuso por 1-0, en un duelo muy deslucido.

A diferencia de otras ediciones, no hubo presencia de los representantes chilenos en los colosos transandinos. Tanto Paulo Díaz, en los Millonarios, como Williams Alarcón, en los xeneizes, fueron suplentes. Cabe mencionar que Carlos Palacios, el otro nacional en el plantel azul y oro, está en proceso de recuperación tras ser operado por una sinovitis de rodilla.

Era un partido especial para los entrenadores. Se trató del primer Superclásico para Eduardo Coudet como DT de River, luego de asumir como reemplazo de Marcelo Gallardo. En la vereda contraria, fue el segundo derbi para Claudio Úbeda, ya afianzado como el estratega de Boca (asumió tras la muerte de Miguel Ángel Russo).

Con más de 80 mil personas en el Monumental de Buenos Aires (solo hinchas locales), el duelo quedó condicionado por el pésimo estado de la cancha híbrida del reducto riverplatense, afectada por los espectáculos musicales que se realizan ahí. Más allá de esto, lo concreto es que la primera parte del juego fue de fuerzas parejas. Ambos insinuaban, pero no terminaban de generar chances de gol.

River tuvo más la pelota en los 45′ iniciales, sin embargo no tradujo aquello en ocasiones claras en el área de Leandro Brey. Antes de los 20′, Coudet debió hacer un cambio obligado por la lesión de Sebastián Driussi. Entró Maximiliano Salas. El exatacante de Palestino contó con una de las pocas generadas por el local, sacando un potente zurdazo que se fue desviado (44′).

Boca tuvo a Paredes

Ninguno lograba imponer sus términos, en el marco de un duelo que se tornaba interrumpido. Sin embargo, Boca tiene un plus. Se llama Leandro Paredes. Un jugador de una categoría superior inclinaba la balanza (como ante la UC, en el Claro Arena). Puso un par de pelotas mano a mano antes del descanso, generando las opciones más claras para romper el cero. En la primera, Miguel Merentiel se lo perdió. En la siguiente, se generó un penal.

La visita reclamó una mano de Lautaro Rivero (quien le quitó el puesto a Paulo Díaz), tras un remate del uruguayo Merentiel. El árbitro Darío Herrera recibe el llamado del VAR y revisa la acción. En efecto, es clara la mano de bloqueo del zaguero “millonario”. Penal. En el tiempo añadido del primer tiempo, Paredes ejecuta con categoría, manda al otro lado al portero Beltrán y pone el 1-0 para los xeneizes. La simpleza de los cracks.

Con más necesidad que claridad, el River del Chacho Coudet fue empujando en la segunda mitad. Como el juego de las “sábanas cortas”, quedaba desprotegido en el fondo, exponiéndose a los contragolpes de Boca. Una grosera falla de Rivero, en una entrega, le generó a Merentiel una opción inmejorable para el 2-0 y cerrar el partido, pero no aprovechó. El equipo de Úbeda se fue cerrando, para aguantar y salir de contra.

La carencia de River era que le faltaba un tipo diferencial. Por ejemplo, no estaba Juan Fernando Quintero. También careció de peso ofensivo. El 9 terminó siendo Maxi Salas, que no es un centrodelantero tradicional. Pese a todo, la diferencia solo era de un gol. El partido no estaba tan lejos. En el epílogo, entró el argentino-chileno Ian Subiabre, para tratar de ser el revulsivo.

Boca sostuvo el 1-0 y se quedó con un Superclásico de escaso brillo. Triunfo 94 en el historial. Con esto, estira a 13 partidos la racha invicta del equipo. No pierde desde el 8 de febrero, 2-1 con Vélez. Por contraparte, Coudet perdió su primer partido como técnico de los Millonarios, en su octava presentación. Justo con el archirrival.