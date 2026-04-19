En vivo: Boca Juniors visita a River Plate en un nuevo Superclásico del fútbol argentino
Ambos equipos llegan en un buen momento al partido más importante del torneo transandino y sin duda a uno de los enfrentamientos más vistos del continente. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.
Minuto a Minuto
River Plate 0-0 Boca Juniors
La primera silbatina de la tarde
La llegada de River Plate
Así luce el vestuario de Boca
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