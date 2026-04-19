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    Partidazo en Inglaterra: Manchester City vence al Arsenal y remece la lucha por el título de la Premier League

    Los Ciudadanos derrotaron por 2-1 a los Gunners, en un duelo jugado en Etihad Stadium. Los de Guardiola todavía tienen un juego pendiente, pero ahora dependen de sí mismos para llevarse la corona del fútbol inglés si es que logran ganar todos sus partidos y si los superan en diferencia de goles.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manchester City le ganó un duelo clave por el título de la Premier League al Arsenal.

    Era la fecha 33, pero, por lo que estaba en juego, parecía la final del mundo. Manchester City recibía al Arsenal en Etihad Stadium con una certeza: el que ganaba, adoptaba el favoritismo para conquistar el título de la Premier League. Y la alegría fue para los Citizens. En un partido de alta tensión, supieron sufrir y golpearon cuando tocaba. Se llevan un 2-1 que enciende la carrera por el título del fútbol inglés.

    ¿Se define la liga?

    Desde la pizarra, Mikel Arteta intentó sorprender a Pep Guardiola, quien fuera su mentor hace unos años atrás. El vasco modificó el ataque en relación al último choque liguero, en la derrota contra el Bournemouth. Quitó a Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli, para darle paso a la inclusión de Martín Odegaard y Eberechi Eze. Kai Havertz, que había sido enlace, se ubicó como ‘9′ puro.

    Sin embargo, más allá de los cambios con los que Arteta intentó confundir, lo cierto es que los locales no se vieron sorprendidos. Más bien, comenzaron de inmediato a infundir peligro. Tan solo a los 4′, Rayan Cherki estrelló una pelota en el vertical, luego de un desvío de Gabriel Magalhaes que cambió la trayectoria. El habilidoso francés no se iba a conformar, porque a los 16′ encontró un claro de luz en el área, eludió rivales y marcó para el delirio celeste. Un golazo de videojuego.

    No obstante, cuando parecía que el tanto del ex Olympique de Lyon había inclinado el partido, el empate cayó al instante. Gianluigi Donnarumma se confió en el fondo y no despejó a tiempo la pelota. Cuando lo intentó hacer, Havertz lo había acorralado con la presión. Ahí, el alemán puso el pie para trancar, le rebotó y se coló de manera insólita en la portería del italiano a los 18′. Dos minutos duró la ventaja.

    Manchester City vs. Arsenal. Foto: @ManCity/X.

    Con el intercambio de goles, los circuitos de juego se estancaron y se dio paso a varias imprecisiones. No hubo más llegada en el primer tiempo, producto del nerviosismo. Había mucho en disputa.

    En la segunda mitad los roles se invirtieron, pues los londinenses pasaron a protagonizar las más claras. Los Gunners tuvieron dos chances consecutivas, a los 60′ y 62′, con un mano a mano de Havertz y un disparo de Eze que chocó en el palo. Ahí estaba el triunfo y, probablemente, el campeonato.

    Pero como reza el fútbol: los goles que no se hacen en un arco, se convierten en el otro. Y fue justamente lo que ocurrió. A los 65′, el Arsenal quedó mal parado en el retroceso, no pudo despejar el balón y le quedó a Erling Haaland, que no perdonó por el centro del área para establecer el 2-1.

    La suerte conspiró a favor del City, pues se volvieron a salvar de milagro en varias ocasiones. En los 72′, Magalhaes cabeceó, se desvió en Nico O’Reilly y el vertical salió al rescate. En esa misma línea, a los 90′+5′, Havertz volvió a tener el tanto del empate, con otro testazo frontal. La pelota se fue por centímetros arriba y se esfumó el sueño de los rojiblancos.

    Los mancunianos llegaron a los 67 puntos, solo tres por detrás de los 70 que posee el Arsenal. Sin embargo, el hecho está en que los de Guardiola deben un partido todavía frente al Crystal Palace. Si los igualan en puntaje, entra a correr la diferencia de gol. Los de Arteta tienen +37 y el City +36..

    Derbi rojo

    En el primer turno de este domingo, otro partido interesante se tomaba la cartelera. Everton era anfitrión de Liverpool, en una nueva edición del Derbi de Merseyside. En el Hill Dickinson Stadium, la remozada casa de los Toffees, el triunfo fue para los Reds, con un agónico 2-1.

    El marcador lo abrió Mohamed Salah, a los 28′. El egipcio arremetió por el flanco derecho tras un gran pase filtrado de Cody Gakpo. Con la cifra, el Faraón igualó al mítico Steven Gerrard como los máximos anotadores en el clásico de la ciudad (nueve cada uno).

    La igualdad se produjo en la segunda mitad, puntualmente, a los 54′. Beto, futbolista bisauguineano, se barrió tras un centro rasante de Kiernan Dewsbury-Hall y anotó. En la jugada, de manera fortuita, lesionó al portero Giorgi Mamardashvili producto del choque.

    Sin embargo, cuando el reloj ya marcaba el último minuto (90′+10′), llegó la cifra agónica para la visita. Virgil Van Dijk se elevó por los aires y, con un cabezazo furioso, batió a Jordan Pickford.

    El Liverpool se pone en puestos de Champions League (5°), con 55 puntos. El Everton, pese a la derrota, sigue con vida en la carrera por competencias europeas, pues está décimo con 47 puntos, a solo uno del Brentford (se está metiendo en la Conference).

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