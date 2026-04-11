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    Cánticos y una camiseta con insultos en chileno: DT de Marcelino Núñez asegura que lo sacó en el clásico para “protegerlo”

    Kieran McKenna explica que la sustitución del chileno ante Norwich responde al clima adverso que enfrentó en su regreso a Carrow Road.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cánticos y una camiseta con insultos en chileno: DT de Marcelino Núñez asegura que lo sacó en el clásico para “protegerlo”.

    Kieran McKenna, el técnico del Ipswich Town, explicó la decisión de sacar a Marcelino Núñez en el clásico ante Norwich City pese a llevar solo 20 minutos en la cancha. El encuentro, correspondiente al Derbi de East Anglian en la Championship, marcó el reencuentro del chileno con su exclub.

    Desde el comienzo el ambiente fue tenso. Núñez comenzó el partido en el banco y fue recibido con silbidos por parte de los hinchas locales. En las tribunas se observaron pancartas y una camiseta con su antiguo dorsal en Norwich que tenía insultos escritos en español en la zona del apellido, algunos con claros chilenismos. Además de cánticos dirigidos al futbolista.

    El volante ingresó en el minuto 61 en reemplazo de Anis Mehmeti. Durante su participación cometió varias infracciones y fue amonestado a los 69’ tras una falta sobre un rival. Pese a la tarjeta amarilla, continuó protagonizando acciones que arriesgaban una segunda amonestación. Ante ese escenario, el cuerpo técnico decidió sustituirlo, en una determinación que buscó evitar una posible expulsión y reducir la tensión en el tramo final del encuentro, que terminó con triunfo 2-0 para Ipswich.

    Tras el partido, McKenna abordó públicamente la situación del mediocampista chileno. “Fue una situación difícil para él. Lo protegimos un poco al principio, pero es un jugador muy importante para nosotros y cuando entró, los rivales iban a estar muy atentos a él e intentar afectarlo física y mentalmente”, señaló el entrenador.

    El técnico también apuntó al contexto del partido y a la presión generada desde las tribunas. “El público también iba a intentar que lo expulsaran si cometía faltas, pero ¿habría sido tan grave en otro partido? No creo que lo hubiera sido. Pensé que el árbitro se mantuvo firme, pero no podíamos darle más opciones de decisión, así que tuvimos que proteger a Marcelino y al grupo, por eso hicimos el cambio”, explicó

    Con la victoria, Ipswich Town alcanzó los 75 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la tabla de la Championship, en zona de ascenso directo a la Premier League.

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