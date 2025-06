La reacción del cuerpo técnico de Jorge Almirón a la pelea de Arturo Vidal y Fernando de Paul en Colo Colo.

Colo Colo tuvo un jueves caótico. No solo por el empate ante Deportes Iquique, sino también por la pelea entre Arturo Vidal y Fernando de Paul. El arquero le recriminó al volante su autogol y este le respondió en duros términos. Luego del final del partido, los ánimos no se calmaron y los intercambios verbales continuaron en la zona de vestuarios.

Ahí el volante volvió a encarar al arquero. “Tuto, ¿me tienes que decir algo?”, le gritó Vidal a su compañero. En ese momento, miembros del staff de Colo Colo cerraron las puertas y taparon las cámaras de TNT Sports.

Luego de la polémica, en el Cacique abordaron la situación. Uno de los que habló fue Pablo Ricchetti, ayudante de Jorge Almirón, quien dirigió en el norte producto de la suspensión que cumple el entrenador. “Es normal, son jugadores ganadores, lo viven de esa forma. Me preocuparía que nadie diga nada. Seguramente estarán charlando y lo arreglan. No está bueno que ocurra, pero pasa”, dijo al respecto.

Richetti, impartiendo instrucciones. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

El estratega también analizó el trámite del compromiso. “Fue un partido con situaciones de ambos lados, con nosotros controlando el juego y ellos aprovechando los espacios. A nosotros solo nos faltó el gol de la victoria”, señaló.

“Iquique también ha tenido sus momentos, también juega y hoy ha hecho un buen trabajo”, cerró.

Qué dijo Vidal

De entre los involucrados en la disputa, solo Arturo Vidal habló con la prensa. Fernando de Paul se fue en silencio del Tierra de Campeones. “Son cosas de fútbol que pasan en la cancha, no pasó nada, está todo bien. Discutí 100 veces dentro de la cancha, en los camarines, con mis compañeros, pero no pasa nada, somos una familia”, dijo en zona mixta.

Pese a que intentó bajarle el perfil, el ex Bayern Múnich se notó molesto. “Es normal... ¿cuántos partidos han visto?, ¿no pelean en sus familias?... Ahora salimos todos, somos todos amigos y tenemos un equipazo, no pasa nada, alegamos y nos pedimos disculpas y listo, no pasa nada”, enfatizó el seleccionado nacional.

“Fue que los dos hablamos un poco, pero eso queda ahí, de verdad que estamos bien, son discusiones que pasan. Ustedes trabajan con jugadores retirados, pregúntenles que pasa en el camarín. Fueron dos palabras y quedamos como amigos, no pasa nada, no es importante, siempre pasan en los camarines”, sentenció.