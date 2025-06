“Un nuevo escándalo en Chile”: medios internacionales reaccionan a la pelea de Arturo Vidal y De Paul en Colo Colo

Arturo Vidal tuvo un polémico episodio en Iquique. Su partido fue para el olvido. Se perdió un penal y marcó en propia portería. Sin embargo, no fue lo único. Tras el autogol, tuvo un encontrón con Fernando de Paul. El guardameta le recriminó la acción. Lejos de apaciguarse los ánimos, el entrevero continuó tras el pitazo final y en el camino al vestuario.

“Tuto, ¿me tienes que decir algo?”, le gritó Vidal a su compañero. En ese momento, miembros del staff de Colo Colo cerraron las puertas y taparon las cámaras de TNT Sports.

Minutos más tarde, el mediocampista intentó poner paños fríos. “Son cosas de fútbol que pasan en la cancha, no pasó nada, está todo bien. Discutí 100 veces dentro de la cancha, en los camarines, con mis compañeros, pero no pasa nada, somos una familia”, dijo en zona mixta.

Pese a que le bajó el perfil, el ex Bayern Múnich se notó molesto. “Es normal... ¿cuántos partidos han visto?, ¿no pelean en sus familias?... Ahora salimos todos, somos todos amigos y tenemos un equipazo, no pasa nada, alegamos y nos pedimos disculpas y listo, no pasa nada”, enfatizó el seleccionado nacional.

Vidal tuvo una actuación para el olvido. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

En esa línea, explicó como se dio la situación. “Fue que los dos hablamos un poco, pero eso queda ahí, de verdad que estamos bien, son discusiones que pasan. Ustedes trabajan con jugadores retirados, pregúntenles que pasa en el camarín. Fueron dos palabras y quedamos como amigos, no pasa nada, no es importante, siempre pasan en los camarines”, sentenció.

Vidal mantuvo el tono alto. “¿Esa es su noticia? Pregúntenme del partido... la pelea fueron dos palabras. ¿Vinieron a ver la pelea o qué? Yo soy futbolista, jugué hoy, empatamos. Nos perdimos muchos goles. Lo otro no es importantes, ¿ves fútbol? Las cosas se arreglan, somos una familia. Tenemos que mejorar... me perdí un penal, un autogol de mala suerte. Nos vamos tristes, porque tuvimos varias ocasiones sin concretar”, remarcó.

La reacción internacional

La pelea hizo ruido en el extranjero. El medio TyC Sports no dudó en ponerle calificativos. “La noche de furia para Vidal en Colo Colo: penal errado, gol en contra y pelea con su arquero”, titulan.

“Un error de comunicación de Vidal con su arquero terminó con un cabezazo en su propio arco, dándole a los Dragones una ventaja de 2-1. El gol trajo consigo la bronca del volante, que le recriminó a De Paul por su accionar en la jugada y señaló al túnel que conecta el vestuario, una clara invitación a pelear una vez finalizado el juego”, enfatizan.

“El 2-2 definitivo no calmó las aguas y cuando el guardametas se acercaba al vestidor visitante es que Vidal le increpó, un momento donde reinó la tensión y el resto del plantel del Cacique se dividió entre los que buscaban separarles y quienes hicieron lo posible para evitar que las cámaras capturen el encontronazo que desató la polémica”, añaden.

Por otro lado, en el periódico Olé también le dieron espacio al entrevero. “Arturo Vidal y un nuevo escándalo en Chile: penal errado, gol en contra y pelea con un compañero”, titularon.

En sus primeras líneas hicieron eco del mal año del volante. “Muchas veces el fútbol se trata de rachas. Seguidillas positivas, con goles, victorias y títulos. O también momentos malos, en los que las cosas no salen. Y al que últimamente no le sale una es a Arturo Vidal, quien viene de quedarse sin chances de clasificar al Mundial 2026 con su Selección, y ahora tuvo una jornada para el olvido en lo que fue el empate de Colo Colo en el campeonato chileno”, remarcan.

Luego detallan lo sucedido. “Tras un tiro de esquina desde la derecha y un cabezazo en el área, el mediocampista se llevó puesta la pelota y la mandó al fondo de su propia red, convirtiendo un gol en contra que significó el 2-1 parcial para los locales. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Al momento del autogol, Vidal se cruzó con Fernando de Paul, arquero del Cacique, discusión que se mantuvo hasta el vestuario, al término del encuentro. Para la “tranquilidad” del nacido en San Joaquín, apenas tres minutos más tarde su equipo encontró la igualdad con un tanto de Alexander Oroz que sellaría el 2-2 definitivo. Pero Vidal sigue sufriendo en un Colo Colo que marcha séptimo con dos partidos menos, a ocho puntos de los líderes”, establecen.