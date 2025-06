Colo Colo mastica un amargo empate con el colista en un partido para el olvido de Arturo Vidal

Colo Colo empezó a ponerse al día en la Liga de Primera. En la noche del jueves disputó el primero de sus tres partidos pendientes. En la soledad del estadio Tierra de Campeones (se jugó sin público por el castigo del equipo local), el Cacique masticó un amargo empate 2-2 ante el colista Deportes Iquique.

Este encuentro corresponde a la octava fecha del Torneo Nacional, postergado en su momento porque los albos solicitaron la reprogramación al calzar con el fin de semana del festejo por el centenario, lo que finalmente no sucedió a causa de la caótica y trágica jornada del 10 de abril contra Fortaleza, en el Monumental. Tal como ante La Calera, no dirigió Jorge Almirón. Si bien viajó con el plantel al norte, el DT no estuvo al borde de la cancha por suspensión.

Ante unos Dragones Celestes más que urgidos por su situación en la tabla (llegó al partido último, con solo cinco unidades), Colo Colo presentó algunas novedades, como las titularidades de Jonathan Villagra (segundo central, junto a Saldivia) y Alexander Oroz (puntero izquierdo), además de la presencia de Francisco Marchant, para cumplir el minutaje Sub 21. En el 4-3-3 que dispuso de inicio el cuadro popular, Arturo Vidal fue interior, dejando en el eje a Tomás Alarcón. Formaron el triángulo con Claudio Aquino.

Independiente al resultado final del compromiso, Vidal no tuvo su mejor jornada. El King ha estado en el foco de la crítica por diversos asuntos, siendo uno de ellos su bajo rendimiento ante Argentina, por las Eliminatorias. Este jueves, también fue uno de los puntos bajos del Cacique. Su primer dolor de cabeza sucedió en los 12′, desperdiciando un lanzamiento penal. Ejecutó y mandó el balón a las nubes.

El equipo del ausente Almirón tenía una clara supremacía desde la tenencia, más no desde el juego. En el primer tiempo registró el 71% de posesión, cifra inútil considerando el desarrollo del partido, porque no tradujo ese aspecto en un dominio en el área nortina. Iquique, que formaba dos líneas de cuatro en el retroceso y que achicaba para salir rápido, sí encontraba espacios a la hora de las transiciones. La labor de Enzo Hoyos, detrás de Steffan Pino, era clave.

Precisamente, tras una acción del volante argentino, Iquique abrió la cuenta en los 36′ con gol del zaguero Enric Saborit, quien estaba proyectado en ofensiva. El defensa español definió por bajo la salida de Fernando De Paul. Incluso, al filo del descanso, el local casi encuentra el 2-0 con un remate de Hoyos que se va muy cerca.

ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

El frenesí que le faltaba al partido llegó en el inicio del complemento: tres goles en siete minutos. Colo Colo, que no mostró una gran mejoría respecto a lo exhibido antes, sacó rédito a una pelota detenida para llegar al 1-1. En los 53′, Javier Correa marcó la igualdad tras una media vuelta y un tiro seco. Los iquiqueños reclamaron porque, supuestamente, el árbitro José Cabero no había dado la orden para la ejecución. “Esto es para los vivos”, dijo el 9 tras el duelo.

La igualdad duró poco y nada. En los 56′, los Dragones Celestes, que jugaron de rojo, se pusieron 2-1 también mediante un balón parado, más una dosis de fortuna por un autogol de Vidal. El seleccionado chileno fue el último en conectar la pelota, en la línea de meta, errando un potencial rechazo. Se ofuscó el 23, tanto así que tuvo un duro cruce con De Paul. Lo tuvieron que contener.

Si hay algo para destacar en Colo Colo fue el empoderamiento que adquirió, con el correr del encuentro, el juvenil Francisco Marchant. Como puntero derecho, con perfil cambiado, el 7 albo aportó con profundidad por su franja y demostró que puede ser una carta para el entrenador más allá de la necesidad de los minutos Sub 21. Marchant participó en los dos goles del Cacique, porque en los 59′, asistió con un centro a Alexander Oroz para el 2-2. Los dos extremos se juntaron para la igualdad.

Lo que resultó inexplicable, considerando el devenir del partido, fue el cambio que hizo Colo Colo sacando a su valor en mejor forma, con 20 minutos por delante. La visita insistió en busca de la victoria, aunque sin una forma convincente. Requena respondió. El local se fue cansando y solo aguardaba la opción de un contragolpe.

El empate no le sirve a ninguno. Iquique no sale del último lugar de la clasificación, lo que agradece Unión Española, otro complicado con el descenso. Mientras que el campeón vigente alcanza las 18 unidades. El plantel más caro del fútbol chileno está obligado a prenderse en la lucha.

Ficha del partido

Iquique: L. Requena; D. Rojas, M. Blázquez, E. Saborit (46′, L. Casanova), H. Salinas; M. Moya (80′, A. Ramos), C. Fuentes, B. Soto, M. Dávila (74′, D. Orellana); E. Hoyos (74′, C. González); y S. Pino (79′, J. Parraguez). DT: F. Díaz.

Colo Colo: F. De Paul; M. Isla, A. Saldivia, J. Villagra, O. Opazo (60′, D. Gutiérrez); A. Vidal (69′, V. Pizarro), T. Alarcón (60′, E. Pavez), C. Aquino; F. Marchant (70′, C. Zavala), J. Correa (78′, S. Rodríguez) y A. Oroz. DT: J. Almirón.

Goles: 1-0, 36′, Saborit, define por bajo tras jugada de Hoyos; 1-1, 53′, Correa, media vuelta y remate en una pelota detenida; 2-1, 56′, Autogol de Vidal, luego de un córner; 2-2, 59′, Oroz, cabezazo tras centro de Marchant.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Moya, Hoyos (IQ); Opazo, Aquino, Isla (CC).

Incidencia: 12′, Vidal desperdicia un penal.

Estadio Tierra de Campeones. Sin público.

En cursiva, jugadores juveniles.