El desahogo de Borghi tras su paso por la Roja: “Si ganábamos era gracias a Bielsa y si perdíamos era culpa mía”

El fracaso de la Roja en Eliminatorias y la posterior salida de Ricardo Gareca provocó una serie de reacciones. El Tigre abandonó la selección chilena tras la caída en Bolivia y con el elenco nacional eliminado, en un proceso que se transformó en el peor en la historia del Equipo de Todos.

En ese sentido es que aparecieron los análisis y las comparaciones con diferentes técnicos pasados. En medio de ese debate es que irrumpió Claudio Borghi, quien dirigió al combinado chileno entre 2011 y 2012.

El Bichi realizó un particular descargo. “Cuando yo era técnico de la selección, si ganaba el equipo, ganaba Bielsa; si perdía, era culpa mía. Había un periodista que decía, ‘ganó la Roja de todos o perdió la Roja de Borghi“, aseguró en ESPN F90.

Los descargos de Borghi

Borghi sacó pecho por su paso en la Roja. “Fuimos primeros en las Eliminatorias, única vez, y me hacían pelota igual. No tengo idea por qué pasaba eso. Nunca llamé a nadie, nunca hablé con nadie, nunca le dije a un periodista por qué me criticaba, no, cada uno hizo lo que quiso. Quizás ese fue el drama. No hice desayuno con periodistas”, indicó.

“Yo trabajando en otro canal dije que me parecía mal que llegara un entrenador con la única obligación de clasificar al Mundial y no con el trabajo de divisiones menores o proyectos deportivos. Los pecados que se cometieron fueron graves. Después de cada proceso se sacan conclusiones, qué hicimos bien y mal. En estos últimos tres entrenadores que hubo en Chile (Lasarte, Berizzo y Gareca) cuesta entender qué se hizo y a qué fue lo que se apuntó”, sentenció.

La Roja, con Borghi en el banco, lideró las Eliminatorias tras vencer a Venezuela en la jornada seis, algo que duró únicamente durante esa fecha. En la siguiente, la Roja quedó libre ante la ausencia de Brasil en Eliminatorias al ser anfitrión del certamen planetario.

Justo después, el argentino fue cesado tras perder seis encuentros consecutivos (tres amistosos y tres por Eliminatorias) y quedar en la sexta ubicación de la tabla rumbo al Mundial de 2014. El Bichi completó su paso por la selección chilena con 11 triunfos, cinco empates y 11 derrotas. En noviembre de 2021 dejó el mando y fue reemplazado por Jorge Sampaoli.