“No puedo concebir...”: la ácida crítica de Claudio Borghi al Colo Colo de Jorge Almirón tras su partido ante La Calera

Colo Colo no convence. Durante la última jornada, el Cacique venció por la cuenta mínima a Unión La Calera con gol de Arturo Vidal. Eso los deja con 17 puntos en la Liga de Primera, ocupando el noveno puesto, pero aún con tres partidos pendientes. Pese a que ya suma tres triunfos consecutivos, las críticas por el juego exhibido han sido múltiples.

Ahora fue Claudio Borghi, quien como entrenador llevó a los albos al tetracampeonato de Primera División, quien realiza un duro análisis de lo hecho por el equipo de Jorge Almirón.

“Está lo urgente y lo importante. Lo urgente es ganar, pero lo importante es jugar bien. Colo Colo así no se va a sostener en todo el año”, inició diciendo el Bichi, en su rol como comentarista en la cadena ESPN.

Colo Colo venció por la mínima a Unión La Calera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El también exDT de la Roja fue más allá y asegura que la presentación de la escuadra de Macul fue inédita. Dice que ni en la temporada 2020, donde pelearon por no perder la categoría, hubo un encuentro tan bajo. “No he visto a Colo Colo jugar tan mal aun peleando el descenso. Me refiero al partido en general”, comentó.

“No puedo concebir que haya llegado sólo una vez al arco, que Vidal haya ocupado tres puestos en un partido. Y no puedo entender que Colo Colo termine un partido sin delanteros”, complementó.

El transandino pone sobre la mesa el hecho de que la continuidad de Almirón haya estado en duda durante las últimas semanas como un elemento que afectó al rendimiento de los futbolistas y que su posición tambaleante en el club no aporta a la mejora. “Cepeda jugando para atrás... Hay problemas graves, que el entrenador sea confirmado o no todos los partidos es grave”, lanzó.