El martes, después de marcar en el triunfo de Colo Colo sobre Cobresal, Lucas Cepeda realizó varios gestos a las tribunas del estadio Monumental. Unos 20 mil hinchas albos lo vitorearon. No fueron pocos los que interpretaron el saludo como una despedida del porteño, quien se convirtió en el mejor jugador del Cacique en el primer semestre. El carrilero complementó esa acción con una imagen en su cuenta en Instagram, a modo de historia, en la que aparece realizando una reverencia. En el contexto actual, parece otra señal inequívoca de que los caminos se abrirán.

Las señales de una eventual partida no han sido pocas. Sus actuaciones en la Copa Libertadores y en la Selección, de la que se transformó en uno de los pocos elementos rescatables en el trauma en que terminaron siendo las Eliminatorias, lo pusieron en vitrina. Su nombre ha sido vinculado a importantes clubes sudamericanos y europeos. En el Cacique se apresuran en aclarar que no han recibido ninguna propuesta formal por sus servicios.

Las expectativas económicas respecto de un eventual traspaso también son ambiciosas: se habla de un piso de US$ 7 millones por su ficha, aunque en el fútbol bien se sabe que la real cotización de un jugador es el monto que se termina pagando por él. Transfermarkt, referencia aceptada para estos fines, lo avalúa en US$ 2,5 millones, el punto más alto de la progresión sobre la estimación del valor de su pase.

Lucas por Lucas: el desconocido paso de Cepeda por Everton que acrecienta el lío entre Colo Colo y Wanderers

Este año, los albos realizaron una fuerte inversión para completar la propiedad del pase del oriundo de Valparaíso. Pagaron US$ 1,5 millones por la mitad que mantenía Santiago Wanderers, en función de una cláusula contenida en el acuerdo entre ambos clubes en el marco de la primera operación. En Macul, aunque no existían ofertas sobre la mesa, estaba instalada la certeza de que, más temprano que tarde, aparecerían interesados y varios millones de dólares.

Los porteños, a su vez, reclamaron que el Cacique mantenía una deuda por la operación. “Estoy contento de que le vaya bien (a Cepeda). Colo Colo nos debe dinero, pero los contratos están firmados y ellos han cumplido y nosotros también. Les faltan dos cuotas que pagar, pero no hay problema”, declaró inicialmente.

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers.

Después, precisó la consideración a El Deportivo. “Están al día en los plazos de pago, pero aún les quedan cuotas por pagar”, esgrimió. El expresidente de la ANFP entiende esa situación como un compromiso pendiente de pago. En la práctica, no está vencido. En lo que no hay duda es respecto de sus buenos deseos al futbolista. “Ojalá que le vaya bien. Es una persona. Yo no puedo decir donde vaya. Hay muchos lugares donde puede triunfar. Wanderers, mientras yo he estado, siempre fue un formador. Yo vendí a David Pizarro. Y ahora tenemos dos seleccionados sub 20″, luce.

En ese plano fue que surgió un antecedente desconocido en la carrera del futbolista chileno de mayor proyección en el delicado momento actual de la actividad: un paso, hasta ahora desconocido, por Everton que, por cierto, convierte a los viñamarinos en uno de los potenciales beneficiarios de un traspaso del alero al exterior.

Esperan su parte

El club de la Ciudad Jardín tiene su propia batalla: cobrarle a Santiago Wanderers los US$ 29 mil correspondientes a los derechos de formación del futbolista, quien integró sus divisiones inferiores entre el 1 de enero de 2013 y el 9 de septiembre de 2016. Es decir, cuando tenía entre 10 y 13 años. Ese pasaje no figura en ninguna de las menciones públicas relativas a la carrera de Cepeda, aunque está debidamente consignado en el pasaporte deportivo del jugador que es un documento oficial y válido para zanjar controversias como esta. De hecho, hasta ahora, se le vinculaba a su anterior estadía en Colo Colo. Sin embargo, llama la atención que el club ruletero lo dejase en libertad de acción a los 13 años por no ser considerado un futbolista de proyección.

Ese compromiso pendiente, por cierto, nunca es mencionado por Sánchez como parte de una eventual operación. En Everton, después de efectuar una exhaustiva revisión respecto del paso del entonces incipiente jugador por el club, en cambio, no descartan iniciar acciones legales para conseguir los recursos. En una eventual operación al exterior, los ruleteros pasarán a ser parte de los beneficiarios del cinco por ciento de los derechos por el mecanismo de solidaridad, que se reparten.

Al menos en esa parte del entuerto, Colo Colo no tiene participación alguna. En el acuerdo que los albos suscribieron con Santiago Wanderers, los caturros asumen toda responsabilidad relativa los compromisos relativos a derechos sobre derechos del jugador y sus potenciales beneficiarios. Así lo entienden en Macul.