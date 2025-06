¿Fue una despedida? La particular celebración de Lucas Cepeda tras marcar el cuarto gol de Colo Colo

Lucas Cepeda ingresó a la cancha del estadio Monumental en medio de informaciones sobre su inminente salida de Colo Colo. El nacido en Viña del Mar es tentado por River Plate de Argentina y también hay equipos europeos que lo siguen desde su paso por la Selección (Southampton, Bologna y Valencia).

Y el delantero respondió al cartel de “transferible” en la goleada ante Cobresal, pues fue uno de los jugadores destacados del partido y marcó el cuarto tanto de los albos desde el punto penal. Anotación que desató un momento particular del partido, pues el formado por Santiago Wanderers lo celebró de manera muy especial.

Cepeda se golpeó muchas veces el pecho, besó la insignia del Cacique en otras tantas ocasiones, le pidió disculpas a la hinchada y tras todo eso, le hizo una reverencia al público, como actor que realizó su mejor obra y terminó su función.

Cabe recordar que al conjunto popular le quedan tres partidos en esta primera ronda, pero ninguno de ellos será en el recinto de Macul: este domingo enfrenta a Audax Italiano en La Florida (15 horas) y luego visita a Universidad Católica y Universidad de Chile. Por lo que el joven de 22 años, si es vendido - Blanco y Negro quiere al menos 5 millones de dólares por su carta - ya no jugará más en la cancha David Arellano.

“Desde que llegó su crecimiento fue muy grande. Era un incógnita porque vino desde la Segunda División y no había fe. Pero, a base de buen juego y trabajo, aprovechó sus oportunidades y se habla de varios lugares... Dependerá mucho si un club lo viene a comprar y no sabemos si fue su ultimo partido o no, pero si lo fue, la gente lo aprovechó y lo disfrutó”, se resignó el técnico de los blancos, Jorge Almirón.

Mira el gol y la particular celebración de Lucas Cepeda:

