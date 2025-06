La última bala que le queda a Gareca: el ascenso meteórico de Lucas Cepeda que ilusiona a la Roja ante Bolivia

La selección chilena no tiene más margen de error. Sí, ahora sí que no queda ningún espacio para ceder puntos. Este martes, el equipo de Ricardo Gareca visitará El Alto de Bolivia con la necesidad imperiosa de ganar para seguir soñando con el repechaje rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. No sirve otro resultado.

En términos de sensaciones, el combinado nacional llega golpeado. Con la reciente caída en calidad de local frente a Argentina, la Roja hipotecó gran parte de sus chances para meterse en la repesca del certamen planetario. Solo un milagro con la calculadora podría salvarla.

En ese contexto, el único factor al que se aferran en Juan Pinto Durán es al rendimiento individual que mostraron algunos jugadores en el duelo contra la Albiceleste. Uno de ellos es Lucas Cepeda, quien aparece como la última bala que le queda al Tigre en la ofensiva.

Con un buen nivel individual en Colo Colo y en el último tramo de las clasificatorias, el jugador albo surge como la ilusión para cosechar los tres puntos en el país altiplánico. El ariete viene en franco ascenso y, además, sabe que su nombre ya empieza a aparecer en la órbita de algunos clubes sudamericanos y europeos.

De menos a más

Lucas Cepeda surgió de Santiago Wanderers y rápidamente demostró cosas. Con el club de la Quinta Región, el delantero viñamarino disputó 61 partidos y marcó siete goles. También tuvo la misma cantidad de asistencias. Números promisorios para su corta edad.

Aquel registro en el cuadro caturro le valió una nominación para la Roja Sub 20 en el Sudamericano de 2024. Es más, por su cometido en la cita continental juvenil, llamaría la atención de un grande de Primera División.

Colo Colo decidió apostar por su carta y lo incorporó al plantel de Jorge Almirón tras desembolsar US $500 mil por el 50% del pase. Ya instalado en Macul, comenzó a construir la pista para su despegue definitivo: marcó ocho tantos y fue una pieza clave en la obtención de la estrella 34 del Cacique y en el camino a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

Gracias a este rendimiento, su celular sonó y fue llamado por primera vez a Juan Pinto Durán. Ricardo Gareca confió en él y le dio algunos minutos en las caídas frente a Brasil y Colombia. Sin embargo, la ratificación de su ascenso meteórico se dio en el partido ante Venezuela, donde convirtió un doblete y fue la gran figura.

Desde ahí en adelante, su nombre ha sido el que provoca más peligro a la hora de comandar el ataque en la Roja. No es descabellado decir que Cepeda fue el mejor en la visita a Paraguay y también en el duelo ante Argentina. Al menos mostró rebeldía e ímpetu para generar ocasiones de riesgo en la portería rival. De hecho, contra la Albiceleste, tuvo el remate más claro de la noche.

Por ello, en la actualidad, su figura ha despertado el interés del fútbol mundial. En el país transandino, por ejemplo, quedaron maravillados con sus regates. “Me parece urgente que River cierre los refuerzos para el Mundial de Clubes. Además, iría a buscar ya al chileno Cepeda”;“Cepeda a River por favor”;“River tiene que comprar a Cepeda. Es un jugador ‘barato’ de ‘selección’ y que se nota que tiene técnica y actitud”, publicaron algunos hinchas en la red social X.

En línea con lo anterior, el pedido de los fanáticos del club millonario es una realidad que se está manejando al otro lado de la cordillera. Según informó el medio TyC Sports, el extremo zurdo está en el radar de Marcelo Gallardo. "El Muñeco ya lo había pedido a principio de año cuando se complicó la llegada de Lucas Esquivel desde Athletico Paranaense y ahora el Millonario podría ir a fondo por su contratación. Versátil, veloz y muy habilidoso, el zurdo de 22 años ya había deslumbrado al DT en el duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, sobre todo en la revancha en el Monumental. En aquella serie había jugado de lateral volante con línea de tres defensores, e incluso ha sabido hacerlo de lateral izquierdo, pero su posición actual es la de extremo ofensivo, por las dos puntas, como mostró en el duelo ante la selección campeona del mundo el último jueves", publican.

Seguido de esto, el citado medio también señala que Cepeda ha sido apuntado por algunas escuadras del Viejo Continente. “Desde Europa ya posaron sus ojos sobre el zurdo de Viña del Mar, quien, tras su debut con la Roja a fines de 2024, ya lleva anotados tres goles en cinco partidos con su Selección. Su nombre ya sonó en Southampton y Bologna e incluso hay versiones que indican que el Valencia, de España, mandó a un scout para verlo en esta ventana FIFA“, cierran.

En ese sentido, una buena actuación este martes contra la verde, en El Alto, no solo metería de nuevo en la pelea a la Roja, sino que también podría significar el envión definitivo para que el otrora jugador de los caturros pegue el gran salto. Incluso, ya ha dejado en claro sus intenciones de hacerlo. “Todo niño sueña con ir a jugar a Europa. Ese es el sueño de todos los jugadores. Me gustaría, pero si se da bien y si no habrá que seguir trabajando”, confesó, tras el último partido del Cacique en la Copa Libertadores, ante Atlético Bucaramanga.