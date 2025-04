Javier Correa se lanza contra la Conmebol y pide reanudar el partido de Colo Colo ante Fortaleza

En Colo Colo están preocupados por el castigo que les dará la Conmebol por los incidentes el día del partido ante Fortaleza. De hecho, las cuentas que puedan sacar tras el empate ante Racing están condicionadas a lo que se determine sobre el enfrentamiento anterior.

En el Cacique hay visiones divididas. Hace algunos días, Esteban Pavez dijo que cree que les quitarán la unidad. Sin embargo, Javier Correa tiene otra visión. “No nos pueden quitar los puntos, si no hicimos nada malo. Castigarnos a nosotros… ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Si se mueren dos personas, no se puede jugar a la pelota. Algunos tendrán hijos, sobrinos. Es lamentable que pase una cosa así, no se puede”, señaló el delantero.

De hecho, el ariete criticó duramente al ente rector del fútbol sudamericano por sus determinaciones de ese día. “Nosotros no hicimos nada incorrecto. Ellos ya sabían lo que estaba pasando afuera. No se debió jugar. Ahora nos van a sancionar a nosotros porque es lo más fácil”, comentó.

Correa no pudo batir a Gabriel Arias en el duelo entre Colo Colo y Racing. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El atacante asegura que el partido ante la escuadra brasileña se debe reanudar en el minuto de la suspensión. “Sabían lo que pasó, no se tenía que jugar. El show no debe continuar. Para ellos, hacer ese informe es lo más fácil. La Conmebol siempre hace eso. Tienen que hacer lo que dicta el sentido común: volvemos a jugar el partido si quieren, pero no nos pueden quitar los puntos, es nuestro trabajo”, complementó.

¿Qué dice el informe al que se refiere Correa? “Fue evidente la intención de ocultar información hacia los oficiales Conmebol que nos encontrábamos cubriendo el partido, en todo momento sentí la falta de respaldo del OSCL local y las autoridades”, expuso en el expediente de la entidad, que en las próximas semanas anunciará la sanción definitiva para el conjunto popular, que por ahora enfrenta sus duelos internacionales sin público.

El tema también fue abordado por Arturo Vidal, quien arremetió contra la prensa. “Si yo hubiese sabido lo que pasó antes del partido con Fortaleza, hubiese alegado que no debía jugarse el partido, no hubiese querido jugarlo, pero nos enteramos después”, dijo el volante. “Habló el capitán, el presidente. Una vida vale más que tres puntos. Ojalá que esto no vuelva a pasar y que viva el fútbol nomás”, agregó.

“Me preocupan ustedes, que hablan tanta tontería, que nos van a sacar de la Copa, tienen que apoyar un poco, en Argentina y Brasil todos apoyan. Fue grave, pero fue más grave que se haya jugado el partido y eso nadie lo dice”, lanzó.