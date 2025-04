¿Dónde debe jugar Lucas Cepeda? La duda tras la zigzagueante noche del porteño en el empate entre Colo Colo y Racing

Colo Colo igualó ante Racing en el estadio Monumental. En Macul quedó la sensación de que, si se atrevía, especialmente en la segunda etapa, el Cacique podía aspirar a más frente al campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa. En la primera etapa, había sido superior. En la segunda, el trámite se equilibró y hasta favoreció a los transandinos.

La cuenta la abrió Lucas Cepeda. En los 9′, el exjugador de Santiago Wanderers ingresó por el sector izquierdo del campo de juego y, cuando tuvo opción de tiro, la aprovechó para batir a Gabriel Arias e instalar la ilusión en el Monumental. Sobre el final, se esfumó.

¿Dónde debe jugar Lucas Cepeda? La duda tras la zigzagueante actuación del porteño en el empate entre Colo Colo y Racing

La posición en la que Cepeda batió a Arias y la seguridad con que finalizó la jugada no es casual. Ante la Academia, el porteño volvió a ocupar la franja que más le acomoda: la izquierda. En esta temporada, probablemente basado en el alto nivel que había mostrado en la anterior, hubo varias ocasiones en que Almirón lo usaba por el sector derecho. Ahí, la explicación es que un eventual desplazamiento en diagonal lo dejaría en posición de tiro para su pie más hábil.

Sin embargo, no solo el carril en el que transita un jugador es decisivo para su rendimiento. También lo son la cantidad de metros que debe cubrir en el campo de juego y las tareas anexas que debe realizar.

El técnico argentino sacó a Cepeda del campo cuando transcurrían 74′. Su salida se entendió poco, porque había mantenido preocupada a la zaga albiceleste. Gastón Marticorena, por ejemplo, debía pensar dos veces antes de sumarse a la ofensiva y dejar desprotegida su banda. La explicación de Almirón se comprendió menos. "Tenía amarilla. Sabía que iban a empezar a tirar centros y pelotas cruzadas y por eso ingresó Wiemberg, porque también metieron a Solari como extremo. Y bueno, se juntó todo. Pensé que el partido podría terminar así. Es un cambio táctico, nada especial. Lucas hizo un buen partido”, explicó el DT.

Lucas Cepeda, cuando fue sustituido en el duelo entre Colo Colo y Racing (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El oriundo de Valparaíso se fue con la cara larga. “Sensaciones amargas. (Estoy) triste porque era un partido controlado que teníamos. Creo que éramos justos ganadores para llevarnos los tres puntos pero un error nuestro, un detalle mínimo, nos costó el empate y nos deja tristes porque merecíamos ganar. Así es esto, así es la Libertadores, en los últimos momentos se definen los partidos”, analizó en la transmisión de ESPN. No volvió a hablar. De hecho, fue uno de los primeros en abandonar la zona de vestuarios en Macul.

Metros que importan

Cepeda se ha preparado para llegar al nivel que muestra. Hace algunos meses, trabaja junto a Juan Ramírez, el preparador físico que alista a Arturo Vidal, una señal concreta de su aspiración de transformarse en un futbolista de elite.

Frente a Racing, el zurdo actuó como carrilero izquierdo. Detrás tenía una línea de tres defensores: Alan Saldivia, Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Esa distribución lo llevó a redoblar esfuerzos. Por un lado, a cumplir su habitual tarea ofensiva y, por otro, a replegarse si Marticorena progresaba por su orilla.

La demarcación es nueva en su experiencia en el Cacique. En los albos, suele actuar más adelante, en la línea de extremos que se ubicaba detrás de Javier Correa.

Leonardo Véliz ocupó esa franja en el mítico Colo Colo 73. “A mí Almirón me decepciona. Lo está haciendo un nuevo Beausejour, pero Bielsa tenía a Vargas y a Sánchez que hacían daño. Bose tenía la capacidad física. Se lo farreó por ese lado. El zapatazo es mérito de Cepeda. Ayer se equivocó rotundamente. Colo Colo no causó daño por las bandas. Dos nueves que chocaron y un Aquino que cada vez se fue apagando más. El mediocampo no fue productivo. Vidal ya no aguanta los 90. Ayer lo sacó”, sostiene el Pollo.

“Colo Colo equivocó el planteamiento con un Racing que no es el campeón de la Sudamericana que tenemos en la mente”, sentencia el exdelantero.

A Jorge Aravena no le extraña. “No es primera vez. Ya lo había ocupado en esa posición. Es un muchacho joven, con mucha energía, pero el recorrido que tiene que hacer para atacar es largo. Cuando juega como extremo recorre menos. Es distinto un espacio de 40 metros es distinto. Es evidente porque se presenta el cansancio. Jean fue el primer jugador chileno que triunfó como carrilero”, analiza.

“Es fácil ver qué posición inicial toma Cepeda. Si está más cerca del arco rival o se acerca más al mediocampo. Cuando convierte, la jugada viene del lado derecho, hubo un rechace y lo encontró. No es parte del análisis, tampoco”, sostiene.

Eso sí, a su juicio, la mejor versión del porteño es otra. “A mí me gusta más jugando de delantero por el lado derecho. Por el perfil que tiene, recuerdo el partido por Chile contra Paraguay en Asunción. Hizo un partidazo. Es muy inteligente para dar pases. Contra Venezuela hizo dos goles jugando por la derecha. Para el zurdo es mucho mejor. Queda con el arco de frente para rematar. Es lo que hace Messi o hacía Ronaldinho”, concluye.