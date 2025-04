En la soledad del Monumental: Colo Colo no aguantó y mastica un empate ante Racing que lo complica aún más en la Copa Libertadores

A puertas cerradas, con uniforme negro y después de la conmemoración del centenario. Así fue la vuelta de Colo Colo a las canchas, 12 días después de la trágica y caótica noche del 10 de abril, cuando el partido ante Fortaleza, también por la Copa Libertadores, quedó totalmente opacado por el deceso de dos hinchas y la invasión de barristas al césped del Monumental. Mientras la Conmebol abrió un expediente en contra del Cacique y se espera por el castigo definitivo, el campeón chileno masticó un amargo empate 1-1 con Racing. Hasta los 85′, iba ganando.

Aunque se jugara sin público en las tribunas, se trató de una prueba igual de pesada para Colo Colo, desde lo organizativo. Por lo mismo, se contó con un amplio contingente policial que rodeó el recinto de Macul (tres anillos de seguridad) y el acceso estuvo restringido para un número acotado de personas (desde las delegaciones, hasta los trabajadores de la prensa). Personal de Carabineros resguardó el perímetro y se vislumbró la presencia de vehículos de Fuerzas de Operaciones Especiales, un carro lanzagases, uno lanzaaguas y un furgón.

Pese a esto, igualmente se produjeron ciertos problemas en las inmediaciones. Según pudo saber El Deportivo, periodistas argentinos fueron retenidos en los ingresos al recinto por consumo de alcohol y porte de marihuana. Además, durante el segundo tiempo, se percibieron fuegos artificiales, detrás de las tribunas Cordillera y Galvarino, respectivamente.

No pudo aguantar

No era el mejor contexto para Colo Colo tener que enfrentar al equipo más fuerte del grupo: sin el apoyo de sus hinchas y con una menor cantidad de partidos oficiales en el año en relación con la Academia. Pero había que jugar y tratar de conseguir un buen resultado para reposicionarse en el grupo E.

Para aquello, Almirón confirmó a la misma oncena que salió contra Fortaleza: línea de tres en el fondo, Lucas Cepeda como lateral-volante izquierdo (otra vez desplazado Erick Wiemberg) y Salomón Rodríguez con Javier Correa formando el doble 9. En duelos de este nivel, la concentración es vital, y el local tuvo un par de fallas defensivas en el primer minuto. Para suerte de Cortés y compañía, no fue más allá de un susto.

En partidos coperos, aprovechar las ocasiones de gol también resulta clave. Más allá del juego, hay que saber tener eficacia. Y los albos dieron justo en el blanco en los 9 minutos, cuando un zurdazo de Cepeda, desde fuera del área, se cuela en la portería de Gabriel Arias para el 1-0. Terminó siendo el único tiro al arco de los colocolinos en el primer tiempo.

En el marco de un partido trabado, donde la refriega y las imprecisiones le ganaban al lirismo y al vértigo, Racing apostaba por el juego directo, mientras que Colo Colo se cerraba cerca de su área en el retroceso, para luego desplegarse con velocidad en ataque. Tras el gol de Cepeda, el Cacique perdió la manija y cedió la pelota. El punto es que los argentinos no aprovechaban aquello, al carecer de un armador clásico (alguien como Juanfer Quintero, quien brillara en 2024). Por lo mismo, el área alba no pasó muchas zozobras. La movilidad de Maxi Salas no alcanzaba para el último campeón de la Sudamericana.

Con un gol de ventaja, Colo Colo reforzó la faceta defensiva, con una ordenada línea de tres. Había que cerrar los espacios. Tanto las escapadas de Cepeda como la posesión de Aquino eran las alternativas de salida. En los 52′ rozó el 2-0, sin embargo se anuló el gol de Correa por fuera de juego. Racing movió su ataque con la entrada de Santiago Solari (hermano de Pablo Solari), para avanzar por afuera.

Sin brillar, Colo Colo entendió que debía sacrificarse y ser ordenado para quedarse con el triunfo. Trabajar el partido desde atrás. También era una “ayuda” la nula precisión de la Academia de mitad hacia arriba. El equipo de Costas hizo una presentación discreta, donde arrinconó al rival con más empuje que fútbol.

El equipo de Almirón decidió cerrar las puertas. En la Copa hay que saber sufrir y ponerse el overol. Aunque no sea necesariamente el estilo que más agrada a la vista, en la Libertadores también vale. La defensa de Colo Colo estuvo concentrada casi todo el juego. Pero falló en una acción y terminó encajando un gol. De un lateral, Racing llegó al 1-1 gracias a Martín Barrios. Resignación total en Macul.

Desde 2008 que el cuadro popular no vence a un elenco argentino como local en la Copa Libertadores (fue un 2-0 a Boca). Considerando la opción latente de perder los puntos del choque contra Fortaleza, igualar como local es mal negocio.

Ficha del partido

Colo Colo: B. Cortés; A. Saldivia, E. Amor, S. Vegas; M. Isla, E. Pavez, A. Vidal (68′, V. Pizarro), L. Cepeda (74′, E. Wiemberg); C. Aquino; S. Rodríguez (74’, M. Bolados) y J. Correa. DT: J. Almirón.

Racing: G. Arias; G. Martirena (74’, M. Barrios), N. Colombo, S. Sosa, A. García Basso, G. Rojas; M. Zaracho (61′, S. Solari), A. Almendra, I. Rodríguez (74′, L. Vietto); M. Salas (81′, A. Balboa) y A. Martínez. DT: G. Costas.

Goles: 1-0, 9′, Cepeda, con un remate de zurda desde fuera del área; 1-1, 86′, Barrios, con un disparo en el área tras un lateral.

Árbitro: J. Benítez (PAR). Amonestó a Isla, Cepeda, Vegas, Correa, Rodríguez y el DT Almirón (CC); Rodríguez, Martínez (R).

Estadio Monumental. Sin público.