Con un emotivo festejo: el gran zurdazo de Lucas Cepeda para abrir la cuenta ante Racing por la Libertadores

Colo Colo y Racing se enfrentan por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un estadio Monumental vacío producto de la sanción inicial por los graves incidentes ocurridos en el encuentro ante Fortaleza hace dos semanas. El duelo comenzó con el elenco de Gustavo Costas presionando la salida del Cacique. Sin embargo, los albos encontraron el gol en los primeros minutos, algo que no ha sido común durante esta temporada.

A los 9 minutos, luego de un peligroso tiro libre que los de Pedrero no aprovecharon, un despeje de la defensa argentina acabó en Lucas Cepeda. El ex Wanderers, afuera del área, se acomodó y sacó un impresionante zurdazo bajo que el meta Gabriel Arias no pudo atajar.

¡COLOCOLAZO DE CEPEDA EN EL MONUMENTAL!



El extremo del Cacique sacó un zurdazo imparable para Gabriel Arias y estableció el 1-0 sobre #Racing antes de los 10 minutos de juego en un duelo crucial por CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/6PWp7S0kGP — ESPN Chile (@ESPNChile) April 23, 2025

Un golazo para la apertura de la cuenta de los albos, que lo festejaron con gritos eufóricos ante el silencio de las tribunas.

Un emotivo festejo

Una vez que finalizaron los abrazos, Lucas Cepeda se separó del grupo de futbolistas. Luego, miró la zona de los fotógrafos y mostró el brazalete de luto que llevan durante esta jornada, en donde están los nombres de María Colo Colo, histórica hincha del club que murió el viernes, y de Mylan (12) y Martina (18), dos jóvenes fanáticos que murieron en los accesos al estadio en la previa del encuentro ante Fortaleza.