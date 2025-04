La pregunta que sacó de quicio a Arturo Vidal en la igualdad de Colo Colo frente a Racing

Colo Colo enfrentó este martes a Racing Club por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Cacique terminó igualando 1-1 contra los argentinos, lo que los dejó de momento en el tercer puesto del Grupo E a la espera de la decisión de qué ocurrirá con los puntos del cancelado duelo contra Fortaleza.

Justamente de ese partido habló Arturo Vidal en la zona mixta. “Si yo hubiese sabido lo que pasó antes del partido con Fortaleza, hubiese alegado que no debía jugarse el partido, no hubiese querido jugarlo, pero nos enteramos después”, señaló el Rey en el Monumental.

“Habló el capitán, el presidente. Una vida vale más que tres puntos. Ojalá que esto no vuelva a pasar y que viva el fútbol nomás”, agregó el volante nacional.

Claro que cuando se le consultó si estaba preocupado por la opción de que a Colo Colo le dieran por perdido el partido contra los Brasileños, Vidal explotó contra los periodistas.

“Me preocupan ustedes, que hablan tanta tontería, que nos van a sacar de la Copa, tienen que apoyar un poco, en Argentina y Brasil todos apoyan. Fue grave, pero fue más grave que se haya jugado el partido y eso nadie lo dice”, lanzó.

“Ustedes nunca nos apoyan, el tema fue grave, pero el partido no debió haberse jugado, eso es lo más grave. Que cuántos partidos le van a dar a Colo Colo. La vida de la gente es mucho más importante que un partido o tres puntos”, cerró sobre el tema.

La amargura tras el empate

En cuanto al último partido contra Racing, Vidal también comentó que “cuando te empatan en el final hay mucha desazón, sobre todo, cuando te marcan en un lateral. Es importante sumar, en la Copa Libertadores todos los partidos son muy trabados. Se dio así, sabíamos que sería complicado contra Racing, es un gran equipo, que juega diferente a todos, con mucho pelotazo, muchos balones largos”, indicó.

Asimismo, agregó que “se jugó muy poco, todo era lucha. En el segundo tiempo ellos salieron con todo y nos complicaron. Eso es difícil, al final, una equivocación nos costó el empate. Vamos a pelear hasta el final, porque quedan tres partidos”.

Sobre el hecho de jugar sin público, sostuvo que “es súper extraño, cuando está la gente nos ayuda mucho, como local se juega con 12. Ahora tenemos que seguir peleando y luchando, Racing también jugará sin público. Hicimos casi un partido perfecto, nos desconcentramos solo en el lateral, pero tenemos que mejorar. Todavía quedan tres partidos, tenemos un gran equipo y lo pelearemos hasta el final”.

Por su parte, Lucas Cepeda, indicó que “tenemos sensaciones amargas, nos vamos tristes. Teníamos el partido controlado, éramos justos ganadores, pero un error nuestro, un detalle mínimo, nos costó el empate”.

El goleador de Colo Colo agregó que “esto nos deja tristes, merecíamos sumar, pero así es la Libertadores, se decide en estos detalles. Ahora tenemos que sumar el fin de semana en el campeonato nacional y en todos los torneos.

Opinión similar a la de Emiliano Amor, quien afirmó que “fue una jornada amarga. Teníamos el partido controlado, era muy friccionado, con mucha pelea, trabado. Cometimos un error sobre el final y no pudimos darle una victoria a la gente. No pudimos hacer volumen de juego. Ellos presionaban mucho y por detalles no pudimos llevarnos el triunfo”.