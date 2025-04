La amargura de Jorge Almirón luego del empate ante Racing: “No nos patearon al arco; el partido estaba controlado”

Muy cabizbajo terminó el plantel de Colo Colo tras el empate 1-1 ante Racing en el Estadio Monumental. El Cacique dejó escapar la victoria en los últimos minutos y quedó muy complicado en la Copa Libertadores, pues suma dos puntos, a la espera de lo que suceda con las unidades del encuentro ante Fortaleza.

El técnico Jorge Almirón intentó transmitir tranquilidad en la conferencia de prensa posterior a lo sucedido en el recinto de Macul, que no tuvo público en las tribunas.

“Estuvimos a cuatro minutos de ganarlo, entonces la evaluación cambia... Me estarías diciendo otra cosa: ‘Qué bien defendió el equipo, qué bien supo jugarlo, qué bien jugó el primer tiempo...‘. Y en el segundo tiempo, con la ventaja del rival, que es un equipo que hace goles, que es peligroso, no te generó nada. Estaría hablando otra cosa”, comenzó señalando el entrenador.

“Lamentable por los muchachos, porque hicieron un gran esfuerzo, hicieron un gran trabajo, y el partido se dio así. Era un partido de mucha fricción, es un equipo que juega a eso y lo hacen bien, pero no lo sufrimos, no nos llegaron, no nos patearon al arco. El segundo tiempo creo que fue un cabezazo y alguna más, y ya estaba controlado el partido, era así, teníamos que ganar”, lamentó.

En esa línea, insistió en la presentación que estaban cumpliendo sus pupilos: “Estos partidos hay que saberlos jugar, y el equipo lo estaba haciendo muy bien. Sacamos la ventaja, y el rival no nos generaba”.

A pesar de ello, el argentino se mostró esperanzado. “Los muchachos están tristes, terminan cansados y parece que no valió de nada. Es la sensación que tenemos todos. Pero bueno, este punto puede ser importante, nosotros todavía estamos vivos, el equipo va a salir adelante; tenemos que ganar el partido que sigue”, se juramentó el DT.

Desinteligencia final

Sobre el juego de Racing, Almirón destacó la importancia de los duelos en las distintas zonas. “Es un equipo que juega directo, entonces tienes que estar atento a eso, y el equipo estuvo muy bien. Lamentablemente estuvimos ahí muy cerca de obtener el triunfo, que para nosotros era sumamente importante”, expresó.

Finalmente, el estratega analizó el gol del empate y el desgaste físico del equipo. “Marcamos mal en ese lateral, nos peinan al 9, que tenía otra marca, y cambiamos las marcas ahí y cae el gol. Después, en lo físico, vi bien al equipo, salvo Arturo que salió por una molestia que saltó a cabecear y le chocan la espalda y se torció el cuello. Después lo demás terminaron bien”, sostuvo.

