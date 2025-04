¿Lo perdonaron? Maximiliano Falcón sorprende y ve el partido de Colo Colo junto a un grupo de fanáticos

Maximiliano Falcón vuelve a mostrarse cercano a Colo Colo. Luego de su bullada salida, tras declararse en rebeldía en la pretemporada, el defensor decidió romper el silencio y acercarse a los albos. Primero, durante el fin de semana, envió un saludo al Cacique por su centenario. Ahora, decidió ver el partido ante Racing con un grupo de fanáticos.

El defensor estuvo junto a la comunidad ‘Mialbos’, compuesta por residentes de Miami que son hinchas de la institución de Macul. La esposa del futbolista, Florencia Pouso, subió videos con el recibimiento que tuvo el Peluca. “Gracias por hacernos sentir en casa”, escribió.

Por otro lado, a través de sus redes, la agrupación también destacó la presencia del zaguero. “Una visita especial en esta noche de Libertadores… una familia colocolina de verdad”, manifestaron.

Luego de su partida, en el verano, Falcón pidió a los fanáticos que lo perdonen por su actitud. “Quería hablar para pedir disculpas, uno siempre va aprendiendo. Algunos sabrán entender, pero lo hice por un sueño y mucha gente lo hubiese hecho. Espero que sigan ganando cosas. Siempre voy a estar de mirando cada partido. Les deseo lo mejor, los quiero mucho. Espero que el día de mañana, poder volver o visitar el Monumental, aquí se ganaron un hincha más”, manifestó en esa ocasión.

“Es una falta grave, yo soy consciente de eso (...) Es una oportunidad que se me presentó y la tomé. Hablé con mi representante, no porque no quisiera jugar en Colo Colo, sino que es porque era una oportunidad única”, explicaba.