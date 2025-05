“No quiero comentar por qué dejé a Sánchez en el banco”: DT de Udinese profundiza sus diferencias con el chileno

Alexis Sánchez vuelve a ser postergado en un partido de Udinese. El chileno estuvo en el banco de suplentes en la derrota ante Monza y no jugó un solo minuto. Un nuevo capítulo en la disputa que el tocopillano mantiene con el técnico Kosta Runjaic.

Porque la relación entre ambos se ha resentido en los últimos días. La ansiedad del chileno ha chocado con las decisiones del cuestionado técnico alemán, quien solo ha contado muy poco con el goleador histórico de la Roja en los últimos partidos.

Decisiones que han menguado las ganas del tocopillano, quien se ha encargado de manifestar su desacuerdo con las decisiones del técnico germano, públicamente, en sus redes sociales.

“Míster, conmigo siempre gana. Los campeones son así”, escribió hace un par de semanas en su cuenta de Instagram tras no haber sido considerado por el técnico Kosta Runjaic, siquiera un minuto, en el empate sin goles ante Bologna.

En la misma historia, el jugador aludió directamente a su técnico y expresó que “aunque otros no lo vean tu solo se profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”.

En ese momento, el futbolista no hizo más que repetir una petición que ya había manifestado desde hace días, cuando comentó las opciones de un regreso a Chile con el claro discurso de que estaba para jugar.

“Actualmente, me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas… yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido”, escribió el Dilla.

La insistencia del tocopillano no ha caído del todo bien para el entrenador germano. Consultado sobre las declaraciones de su delantero, el adiestrador europeo no dudó en ponerlo en su lugar.

“Esa es una buena pregunta, Sánchez tiene razón en lo que dice, al final las decisiones las toma el entrenador”, advirtió el estratega en declaraciones al diario local Il Messaggero Veneto.

Nuevo capítulo

Pero la disputa continúa. Udinese enfrentaba como local al ya descendido Monza, último en la tabla de posiciones que hasta esta fecha solo había ganado dos de 35 partidos. Una ocasión propicia para echar mano a sus jugadores de experiencia, pero Runjaic no cedió.

El germano volvió a sentar a Sánchez en el banco de suplentes, tal como a su compatriota Damián Pizarro. Ni siquiera cuando Luca Caprari abrió la cuenta para los visitantes, a los 52’, mudó su decisión.

Parecía que la jugada no salía tan mal para el DT, sobre todo, después de que el delantero Lorenzo Lucca igualaba las cifras cuando quedaba un cuarto de hora en el reloj. En el final, Keita Baldé Diao marcó el 2-1 para Monza y encendió la crisis. Una seguidilla de malos resultados para los friulanos que solo ganaron uno de los últimos 9 partidos.

Tras la derrota, el entrenador dio una escueta respuesta sobre la no inclusión del chileno: “no quiero comentar sobre la decisión de dejar a Sánchez en el banquillo durante todo el partido”.

Imposible más claro. En su estilo franco y directo, el cuestionado técnico germano estableció los alcances y diferencias que hace semanas sostiene con el experimentado delantero.

