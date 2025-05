Hinchas de Colo Colo increpan a Jorge Almirón y dejan lienzos en el estadio Monumental tras la humillacion de Limache

Colo Colo vive un delicado momento, que se acentuó tras la goleada 4-1 que le propinó Deportes Limache, eliminándolo de la Copa Chile. Los albos acumulan tres derrotas consecutivas, dos de ellas ante el cuadro tomatero. Además, recibieron ocho goles en sus últimas dos presentaciones.

La crisis del Cacique tiene muy molestos a los hinchas, pues no ven respuestas en un plantel millonario, que se armó para pelear la Copa Libertadores y el Torneo Nacional. Sin embargo, los resultados han estado muy lejos de las expectativas.

Al regreso del plantel desde Quillota, un grupo de hinchas abordó al DT Jorge Almirón, quien bajó el vidrio de su auto para dialogar con ellos. Uno de ellos le dijo: “Nosotros venimos con la cara destapada, somos socios del club al día”.

Otro de los fanáticos le dio una recomendación. “No permita que los jugadores hagan lo que quieren“, mientras que otro le lanzó duras palabras. ”Hoy Limache nos humilló. Nos humillaron como club, como personas. David Arellano hizo un club grande. Usted es un grande, pero qué quiere que hagamos, nos sacamos la chucha por este club“.

Hinchas de Colo Colo tuvieron un cruce de palabras con el director técnico Jorge Almirón. #VamosColoColo pic.twitter.com/4PhYcdy2Hg — 𝐆𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚 (@gbenja1925) May 11, 2025

A esto se sumó que los hinchas se manifestaran con lienzos en las afueras del Monumental, criticando duramente a los futbolistas por el mal momento que atraviesa el equipo y tratándolos de “jugadores mediocres” y que “respeten la camiseta”.

El DT no quiere irse

El argentino descartó su renuncia. “Hay que tener personalidad para salir de esto, para salir de este momento. Y no, no estoy para pensar en eso ahora. Estoy dolido por mis jugadores. Me duele porque los vi sufrir y no me gusta verlos así. Es lo único que me importa. Después, lo demás, no sé, no depende de mí. Ya tengo mucho tiempo en esto y me duele, pero no soy de huir. Yo no voy a tomar la decisión así, al contrario, jamás dejaría sola a mi gente. No depende de mí eso”, añadió.

También se refirió a cómo intentará revertir el contexto albo y en cómo afecta a los futbolistas. “Magia no hago. Simplemente, los muchachos tienen que recuperar, recuperar la confianza, que en estos momentos son duros momentos. Y recobrar la confianza te lo da la gente experiencia, los tipos que han pasado esto, los que se tienen confianza en la adversidad, donde pone la cara, donde ninguno se esconde, donde no buscan culpable, los líderes son así. El único responsable soy yo porque yo armo el equipo y el planteamiento. Después, individualmente tenemos que mejorar y servir al equipo. Todos los partidos son diferentes”, dijo.

