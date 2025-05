Luego de 32 años: Kylian Mbappé rompe histórica marca goleadora de Iván Zamorano en el Real Madrid

Luego de 32 años, el récord de Iván Zamorano fue superado. Kylian Mbappé anotó un hattrick en la derrota del Real Madrid ante el Barcelona, por 4-3, y se erigió como el máximo goleador en su temporada de estreno con la camiseta merengue. El registro pertenecía al chileno, pero el francés terminó por vencerlo.

El artillero nacional anotó 37 dianas en 45 encuentros en la 1992-93, su temporada debut con la Casa Blanca, e instauró una marca que duró por más de tres décadas. Ni futbolistas de la talla de Ronaldo Nazario o Cristiano Ronaldo lograron superarlo. El portugués, por ejemplo, hizo 33 goles en 35 duelos en la 2009-10.

No obstante, Mbappé fue el encargado de romper el récord de Zamorano. Con su triplete ante el Barcelona, el francés alcanzó las 39 dianas en su año de estreno con el Madrid. Eso sí, el galo ha disputado 53 cotejos con la camiseta merengue. Aún tiene partidos para estirar el registro.

En una entrevista con el diario Marca, hace poco más de un mes, Iván Zamorano ya asumía que el campeón del mundo en 2018 lo iba a superar. “Para mí es un orgullo que un jugador de la categoría de Kylian bata mi récord. Creo que me va a pasar y por muchos tantos en breve. Este chico es capaz de todo”, sentenció. “No me importa que Mbappé supere mi récord pues es un auténtico crack, y me siento muy orgulloso de que debajo de mi registro haya leyendas como Cristiano, Ronaldo, Benzema o Van Nistelrooy”, agregó.