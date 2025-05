En el gran clásico del mundo: Mbappé, a un gol de cazar el récord de Zamorano

Este domingo (10.15 horas de Chile), se vuelve a jugar el gran clásico del mundo. Hace un par de semanas, Barcelona y Real Madrid se encontraron en la final de la Copa del Rey, animando un partidazo en La Cartuja de Sevilla, que se definió en el alargue en favor de los catalanes. El cuadro culé, que viene de quedar eliminado en semifinales de la Champions League a manos del Inter, le ha ganado los tres duelos de esta temporada a los merengues.

Este nuevo choque de trenes, en el Estadio Olímpico Lluis Companys, tiene como añadidura que el título de LaLiga está en juego. A cuatro jornadas para el final del campeonato, los dirigidos del alemán Hansi Flick tienen una ventaja de cuatro puntos por sobre la Casa Blanca (79 contra 75). Una eventual victoria azulgrana dejaría prácticamente sentenciada la competencia, porque el Barcelona sacaría siete de distancia, con nueve unidades por delante.

Desde la vereda del Madrid, es la última oportunidad para mantener sus opciones de ser campeón y así “salvar” una temporada compleja (perdió las finales de la Supercopa y la Copa del Rey, además de despedirse de la Champions en cuartos de final). Por lo mismo, las señales de un fin de ciclo de Carlo Ancelotti son cada vez más sonoras. Mientras que el laureado DT italiano es tentado para asumir la selección de Brasil, en Chamartín ya hay nombres que aparecen como sustitutos de Carletto. Uno es Xabi Alonso, quien anunció que se va del Bayer Leverkusen al final de la temporada.

Quien puede tener un duelo particular es Kylian Mbappé. El astro francés, el fichaje bombástico de Florentino Pérez para la campaña 24-25, no ha escapado de las críticas que ha recibido el conjunto blanco. Independiente a eso, sus números dan cuenta del aporte ofensivo que ha significado. En esa dirección, el ex PSG está a un gol de alcanzar un registro histórico del Real Madrid que le pertenece a Iván Zamorano.

Hasta el día de hoy, Bam Bam es el jugador con más goles en su temporada debut con el club merengue. En la campaña 1992-1993, tras militar en el Sevilla, el otrora capitán de la selección chilena convirtió 37 tantos en 45 partidos. En ese curso, Zamorano ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España. Fue el segundo máximo artillero de LaLiga con 26 goles, por detrás del brasileño Bebeto, quien hizo 29 con el Deportivo de La Coruña.

Luego de 32 años, un futbolista puede igualar o superar el registro del histórico 9 de la Roja. Kylian Mbappé suma 36 goles en 52 partidos (un total de 4.250 minutos jugados), los que se desglosan de la siguiente manera: 24 en LaLiga, siete por la Champions League, dos en la Copa del Rey, uno en la Supercopa española, uno en la Supercopa de la UEFA y uno por la Copa Intercontinental. En el torneo de Primera División, el jugador de raíces africanas es el segundo máximo artillero, solo por detrás de Robert Lewandowski (25).

En una entrevista con el diario Marca, hace poco más de un mes, Iván Zamorano ya asumía que el campeón del mundo en 2018 lo iba a superar. “Para mí es un orgullo que un jugador de la categoría de Kylian bata mi récord. Creo que me va a pasar y por muchos tantos en breve. Este chico es capaz de todo”, sentenció. “No me importa que Mbappé supere mi récord pues es un auténtico crack, y me siento muy orgulloso de que debajo de mi registro haya leyendas como Cristiano, Ronaldo, Benzema o Van Nistelrooy”, agregó.

En efecto, grandes estrellas con pasado merengue no pudieron superar la plusmarca del chileno. Cristiano Ronaldo hizo 33 tantos en 2009-2010, misma cantidad del neerlandés Ruud van Nistelrooy en el curso 2006-2007.

Más goles en su primera temporada en Real Madrid:

Goles Temporada Iván Zamorano (CHI) 37 1992-1993 Kylian Mbappé (FRA) 36 2024-2025 * Cristiano Ronaldo (POR) 33 2009-2010 Ruud van Nistelrooy (PBS) 33 2006-2007 Ronaldo Nazário (BRA) 30 2002-2003 Hugo Sánchez (MEX) 29 1985-1986

*Temporada en desarrollo